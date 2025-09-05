fechar
Armênia x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com Cristiano Ronaldo e companhia, seleção lusitana busca a vitória fora de casa para seguir firme em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 14:59
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo com a camisa da Seleção Portuguesa - Reprodução/ UEFA

A Armênia recebe Portugal neste sábado (06/09), às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Yerevan, para a abertura do Grupo F das Eliminatórias Europeias rumo à Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes

A Armênia busca surpreender. A seleção anfitriã nunca disputou uma Copa do Mundo nem esteve entre as melhores da Europa, e chega ao confronto pressionada também pelos resultados recentes, incluindo um rebaixamento na Liga das Nações e um empate por 2 a 2 contra Montenegro.

Portugal encara o duelo com a confiança de quem chega embalado após conquistar a Liga das Nações pela primeira vez. A geração liderada por Cristiano Ronaldo quer transformar esse momento de moral em uma trajetória segura rumo à Copa do Mundo.

Onde assistir Armênia x Portugal ao vivo

O confronto será transmitido com exclusividade pelo canal de TV por assinatura SporTV.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 06/09 (sábado) - 13h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 5
  • Local: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan (Armênia)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Armênia: Beglaryan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Piloyan e Grigoryan; Iwu e Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayán e Barseghyan; Ranos. Técnico: Yeghishe Melikyan

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Técnico: Roberto Martínez

