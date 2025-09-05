Jogo da NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que será disputado na Neo Química Arena, marca retorno da competição ao Brasil após um ano

A temporada 2025 da NFL começa com grande jogo direto da Neo Química Arena, em São Paulo. Nesta sexta-feira, (05/09), às 21h00 (horário de Brasília), o Kansas City Chiefs enfrenta o Los Angeles Chargers.

Como chegam as equipes

O duelo entre os rivais da AFC West está no centro das atenções: os Chiefs estreiam pressionados por uma atuação de recuperação após a derrota humilhante no Super Bowl LIX, contra o Philadelphia Eagles.

O time conta com alguns dos jogadores mais renomados da competição, como Travis Kelce e Patrick Mahomes.

Por outro lado, os Chargers buscam se reerguer após uma eliminação traumática ainda na rodada eliminatória da última temporada.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo

O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:

SporTV (TV por assinatura)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

GE TV (Youtube)

CazéTV (Youtube)

NFL Game Pass (aplicativo)

Ficha técnica