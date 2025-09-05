Jogo da NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário da partida
Duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que será disputado na Neo Química Arena, marca retorno da competição ao Brasil após um ano
A temporada 2025 da NFL começa com grande jogo direto da Neo Química Arena, em São Paulo. Nesta sexta-feira, (05/09), às 21h00 (horário de Brasília), o Kansas City Chiefs enfrenta o Los Angeles Chargers.
Como chegam as equipes
O duelo entre os rivais da AFC West está no centro das atenções: os Chiefs estreiam pressionados por uma atuação de recuperação após a derrota humilhante no Super Bowl LIX, contra o Philadelphia Eagles.
O time conta com alguns dos jogadores mais renomados da competição, como Travis Kelce e Patrick Mahomes.
Por outro lado, os Chargers buscam se reerguer após uma eliminação traumática ainda na rodada eliminatória da última temporada.
Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo
O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- GE TV (Youtube)
- CazéTV (Youtube)
- NFL Game Pass (aplicativo)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: NFL - Semana 1
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Onde Assistir: SporTV, ESPN, Disney, GE TV, CazéTV e NBA League Pass