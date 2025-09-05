fechar
Jogo da NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário da partida

Duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que será disputado na Neo Química Arena, marca retorno da competição ao Brasil após um ano

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 13:31
Neo Química Arena, em São Paulo
Neo Química Arena, em São Paulo - Reprodução/ Agência Corinthians

A temporada 2025 da NFL começa com grande jogo direto da Neo Química Arena, em São Paulo. Nesta sexta-feira, (05/09), às 21h00 (horário de Brasília), o Kansas City Chiefs enfrenta o Los Angeles Chargers.

Como chegam as equipes

O duelo entre os rivais da AFC West está no centro das atenções: os Chiefs estreiam pressionados por uma atuação de recuperação após a derrota humilhante no Super Bowl LIX, contra o Philadelphia Eagles.

O time conta com alguns dos jogadores mais renomados da competição, como Travis Kelce e Patrick Mahomes.

Por outro lado, os Chargers buscam se reerguer após uma eliminação traumática ainda na rodada eliminatória da última temporada.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo

O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • GE TV (Youtube)
  • CazéTV (Youtube)
  • NFL Game Pass (aplicativo)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
  • Competição: NFL - Semana 1
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: SporTV, ESPN, Disney, GE TV, CazéTV e NBA League Pass

 

 

