NFL: Os 10 melhores do top 100 são revelados. Saquon Barkley é o Nº1

Após uma temporada de estreia histórica com os Philadelphia Eagles, o running back Saquon Barkley conquista o cobiçado topo no Top 100 de 2025

A National Football League (NFL) revelou sua aguardada lista dos "Top 100 Players of 2025", e o resultado trouxe uma mudança merecida no topo: Saquon Barkley, running back dos Philadelphia Eagles, foi eleito o jogador número 1. Barkley subiu impressionantes 85 posições em relação ao ranking anterior, tornando-se apenas o segundo running back a ocupar o primeiro lugar nos 15 anos de história da lista. O primeiro foi Adrian Peterson em 2013.



Saquon Barkley: Jogador ofensivo do ano e número 01 da liga

A temporada de 2024 de Saquon Barkley foi histórica. Em seu ano de estreia com os Eagles, Barkley não apenas entrou para o seleto clube dos 2.000 jardas corridas, mas também foi agraciado com o prêmio AP de Jogador Ofensivo do Ano de 2024 e coroou sua campanha com a glória do Super Bowl LIX.

Na temporada regular, em 16 jogos, ele acumulou 2.005 jardas corridas em 345 tentativas, com uma média de 5.8 jardas por corrida, e marcou 13 touchdowns terrestres. Além disso, contribuiu com 33 recepções para 278 jardas e 2 touchdowns recebidos. Em 11 dos 16 jogos, Saquon superou 100 jardas, incluindo cinco partidas com mais de 150 jardas. Ele também liderou a liga com sete corridas de mais de 40 jardas.



Um dos momentos mais memoráveis de sua temporada foi imortalizado na capa do NFL Madden 26, quando o jogador saltou de costas sobre um defensor do Jacksonville Jaquars. A visão, agilidade e velocidade de Barkley foram maximizadas pela linha ofensiva dos Eagles, que abriu caminho para 829 jardas antes do contato. A contratação de Barkley pelos Eagles é vista como uma das melhores decisões de free agent na história da NFL, culminando em seu contrato recorde como o primeiro running back a ganhar mais de US$ 20 milhões por ano após uma temporada.



Nos playoffs, Barkley manteve sua forma avassaladora, registrando jogos de 119, 205 e 118 jardas em sua jornada rumo ao Super Bowl LIX. Incluindo os playoffs, Barkley superou o histórico record da NFL, superando Terrell Davis (2.476 jardas em 1998) com 2.504 jardas corridas e também ultrapassando Davis (2.762 jardas em 1998) com 2.857 jardas de scrimmage em uma única temporada.

Quarterbacks de Destaque

Entre os quarterbacks que figuraram o Top 10, Lamar Jackson dos Ravens ficou em segundo lugar, apresentando sua melhor temporada estatística como passador em 2024, com recordes pessoais em jardas (4.172), touchdowns (41), jardas por tentativa e rating (119.6), além de ter o menor número de interceptações como titular. Jackson foi o primeiro jogador a lançar para mais de 4.000 jardas e correr para mais de 800 jardas na mesma temporada, liderando todos os QBs em jardas corridas e estabelecendo múltiplos recordes impressionantes.

Josh Allen dos Bills, em terceiro, teve sua posição mais alta no Top 100. Ele registrou 41 touchdowns totais (28 de passe, 12 de corrida, um de recepção) e se tornou o único jogador na história da NFL com 25+ TDs de passe, 10+ TDs de corrida e um TD de recepção em uma única temporada, limitando-se a um recorde da era do Super Bowl de apenas 14 sacks e seis interceptações, o que lhe rendeu o prêmio de MVP de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Buffalo Bills (@buffalobills)

Joe Burrow dos Bengals, em sexto, liderou a NFL e estabeleceu recordes de franquia em passes completos, jardas de passe (4.918) e touchdowns (43), tornando-se o terceiro QB na história da NFL com pelo menos 4.500 jardas de passe e 40 TDs de passe com menos de 10 interceptações.

Apesar de registrar números mais baixos em sua sétima temporada como titular, Patrick Mahomes dos Chiefs, ficou em quinto, e manteve um ranking no Top 10 devido ao respeito de seus colegas, liderando Kansas City para um recorde de 15-1 como titular e uma terceira aparição consecutiva no Super Bowl, que desta vez, terminou em derrota para o Philadelphia Eagles.

Talentos Ofensivos: Wide Receivers e Running Backs

No ataque, Ja'Marr Chase dos Bengals, figurou em quarto lugar, e superou todos os recebedores ao conquistar a "tripla coroa", tendo o maior número de recepções (127), jardas recebidas (1.708) e touchdowns (17), tornando-se o mais jovem a alcançar o feito, além de ser o recebedor mais bem pago na história da NFL. Ele liderou a NFL em jardas por jogo (100.5), jardas após a recepção (787) e primeiros downs (75).

O running back Derrick Henry, dos Ravens, ficou em em sétimo, e desafiou a idade em sua 9ª temporada, produzindo 1.921 jardas corridas, a maior produção de um RB com mais de 30 anos na história da liga, com uma média impressionante de 5.9 jardas por tentativa, e empatou na liderança da liga com 16 touchdowns terrestres. Henry também liderou a NFL em jardas corridas acima do esperado (+562) e em jardas corridas após contato (1.361).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Baltimore Ravens (@ravens)

Justin Jefferson dos Vikings, nono colocado, teve uma temporada de recuperação em 2024, com 103 recepções e 1.533 jardas, acumulando mais jardas recebidas (7.432) em suas primeiras cinco temporadas, mais do que qualquer outro jogador na história da NFL. Jefferson liderou a NFL em jardas recebidas (649) em rotas verticais e em recepções (47) em alvos com mais de 10 jardas aéreas em 2024.

Excelência Defensiva



A defesa foi representada por dois talentos: Myles Garrett dos Browns, em oitavo lugar, foi o defensor mais bem avaliado no Top 100 pelo segundo ano consecutivo. Ele registrou sua sétima temporada consecutiva com 10 ou mais sacks (14 no total) e ultrapassou a marca de 100 sacks antes de seu 29º aniversário, tornando-se o primeiro jogador na história da NFL a atingir essa marca. Garrett também liderou a liga com 22 tackles para perda de jardas.

Fechando o Top 10, Patrick Surtain II dos Broncos, cornerback, destacou-se com o prêmio de Jogador Defensivo do Ano de 2024. Ele não permitiu 50 ou mais jardas recebidas em nenhum jogo, apesar de ser encarregado de cobrir os principais alvos adversários, e foi alvo em apenas 10.9% de seus snaps de cobertura, a menor taxa entre 83 cornerbacks. Com a presença de Surtain, a defesa dos Broncos gerou 63 sacks, o maior número da liga em 2024, e ajudou Denver a alcançar sua primeira aparição na pós-temporada em uma década.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denver Broncos (@broncos)

A Voz dos Jogadores: Como o Top 100 é Decidido



É importante ressaltar que a lista "Top 100 Players of 2025" é votada pelos próprios jogadores da NFL. Isso adiciona uma camada de autenticidade e respeito, pois a classificação reflete a visão dos atletas que enfrentam esses talentos em campo semana após semana.