Tom Brady reage às críticas por atuar como analista e dono de time da NFL
Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, reagiu publicamente às críticas sobre a sua dupla atuação como analista da Foz Sports e também como proprietário do Las Vegas Raiders. O ex-jogador falou abertamente sobre o assunto.
Em seu boletim semanal, o The 199, da última quarta-feira (24), Brady pontuou que as suspeitas de conflito de interesses são motivadas por paranoias.
“Não é um ponto de conflito, apesar do que os paranoicos e desconfiados possam acreditar”, escreveu ele em seu boletim semanal. No mesmo texto, o ex-atleta da NFL ainda argumentou que a desconfiança é um reflexo de uma sociedade cada vez mais cética.
“Quando você vive em tempos incertos e de desconfianças com os de hoje, é muito fácil observar as paixões e a profissão de uma pessoa se cruzarem e acreditar que está diante de algum tipo de dilema”, escreveu ele.
