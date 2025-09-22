NFL Semana 3: placares elásticos e o show das defesas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Goleadas" marcam rodada com atuações históricas

A terceira semana da temporada de 2025 da NFL foi um verdadeiro espetáculo, marcada por placares elásticos que evidenciaram a disparidade de forças em diversos confrontos. Pelo menos três jogos terminaram com diferenças superiores a 29 pontos, com times encontrando vitórias das maneiras mais diversas possíveis.

O Minnesota Vikings conquistou a maior vitória da semana ao esmagar o Cincinnati Bengals por 48 a 10, sua maior vitória desde 1998. A defesa de Minnesota, sob o comando de Brian Flores, roubou a cena, forçando cinco turnovers. O cornerback Isaiah Rodgers teve uma atuação de gala e se tornou o primeiro jogador na história da NFL a retornar tanto uma interceptação quanto um fumble para touchdown, além de forçar dois fumbles no mesmo jogo. Rodgers retornou a interceptação em 87 jardas e o fumble em 66 jardas para marcar. O running back Jordan Mason, que correu para 116 jardas e dois touchdowns em 16 carregadas, teve um papel importante na primeira vitória de Carson Wentz como titular. O quarterback assumiu a titularidade após lesão de JJ McCarthy, que deve seguir se recuperando.

Na Conferência Nacional, o Seattle Seahawks, jogando em casa, dominou o New Orleans Saints por 44 a 13, com o time de especialistas sendo o grande diferencial. O wide receiver Tory Horton entrou para a história da franquia ao anotar um touchdown em um retorno de punt de 95 jardas, o mais longo da história dos Seahawks. Os especialistas de Seattle ainda bloquearam outro punt e tiveram múltiplos retornos longos que resultaram em mais pontos. Com a derrota, os Saints caíram para 0-3 na temporada, que não aparenta ser caridosa com os torcedores da Louisiana.

Também na NFC, o Carolina Panthers garantiu sua primeira vitória da temporada de forma enfática, aplicando um shutout de 30 a 0 contra o rival de divisão, Atlanta Falcons. Foi o primeiro shutout dos Panthers desde 2020. A defesa forçou três turnovers, incluindo uma pick-six de 13 jardas retornada pelo cornerback Chau Smith-Wade. O desempenho foi tão ruim para Atlanta que o quarterback Michael Penix Jr. (que teve o pior passer rating de sua curta carreira, 40.5) foi substituído por Kirk Cousins no quarto período, com o placar já em 27 a 0.

O domínio crescente de Colts e Bears



O Indianapolis Colts vem se mostrando o principal favorito ao título da AFC South, mantendo-se invicto nas primeiras 3 semanas pela primeira vez desde 2009. Eles atropelaram o rival Tennessee Titans por 41 a 20. O time começou forte com uma pick-six de Kenny Moore II logo no terceiro snap do jogo, dando a liderança de 7 a 0 aos Colts, que jamais a perderam. O running back Jonathan Taylor foi o destaque absoluto ao correr para 102 jardas e marcar três touchdowns. A frustração foi tanta que os torcedores presentes no Nissan Stadium vaiaram a equipe da casa (Titans 0-3).

Destaque também para Daniel Jones, o quarterback ex-Giants que está conquistando um renascimento na carreira após anos frustrantes na franquia que o draftou. O embalado ataque do Colts, inclusive, teve seu primeiro punt da temporada apenas no segundo quarto da semana 3. Nenhum time havia conseguido o feito desde 1940.

Em Chicago, o Bears foi atrás de sua primeira vitória da temporada ao vencer o Dallas Cowboys por 31 a 14. O quarterback Caleb Williams teve um dos melhores dias da carreira, empatando seu recorde pessoal com quatro passes para touchdown. Williams completou 19 de 28 passes para 298 jardas, alcançando um passer rating de 142.6. Além disso, esta foi a primeira vez que Williams não sofreu sacks em um jogo completo em sua 20ª partida como profissional. A vitória marcou o primeiro triunfo do técnico Ben Johnson na NFL.

Outras vitórias por margens expressivas incluíram a do Washington Commanders, que aplicou um sonoro 41 a 24 sobre o Las Vegas Raiders, mesmo com Marcus Mariota como quarterback titular. E o Kansas City Chiefs conseguiu finalmente vencer na temporada, após aplicar um 22 a 9 sobre o frágil New York Giants. Apesar da vitória, a atuação dos Chiefs ainda não empolga como empolgou um dia.

Finais inesperados e reviravoltas no placar



A rodada não foi feita apenas de placares largos. Muitos jogos tiveram finais acirrados, sendo decididos nos detalhes:

O Los Angeles Chargers manteve sua invencibilidade (3-0) ao derrotar o Denver Broncos por 23 a 20, com a vitória garantida por um field goal nos segundos finais. Chargers começa 2025 com 3 vitórias divisionais em 3 jogos disputados.

O San Francisco 49ers superou o Arizona Cardinals por 16 a 15 em um duelo de divisão decidido por apenas um ponto.

O Philadelphia Eagles precisou de uma virada espetacular para vencer o Los Angeles Rams por 33 a 26. Os Eagles, que chegaram a estar perdendo por 26 a 7, adotaram uma abordagem ofensiva mais agressiva no segundo tempo, liderada por Jalen Hurts, para selar a vitória. Essa foi a maior virada dos Eagles desde 2010.

O Cleveland Browns venceu o Green Bay Packers por 13 a 10, e o Tampa Bay Buccaneers garantiu uma vitória apertada em casa contra o New York Jets, 29 a 27, mesmo tendo um field goal bloqueado e retornado para touchdown já nos minutos finais.

Resultados da semana 3

Os resultados completos dos jogos da Semana 3 da NFL até então foram: