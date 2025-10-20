O milagre de Mile High: Broncos vira após desvantagem de19 pontos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um domingo onde o Denver Broncos celebrava seu passado, honrando o time campeão do Super Bowl 50 e imortalizando o wide receiver Demaryius Thomas no Ring of Fame, a equipe atual escreveu um capítulo improvável em sua história. No Empower Field at Mile High, o desespero e a frustração dominaram por 45 minutos. Ao final do terceiro quarto, o placar marcava 19 a 0 para o New York Giants, e o quarterback Bo Nix admitiu que pensava em como responderia às perguntas da imprensa caso o time fosse shutout (não pontuasse). O time havia cometido erros significativos em ambos os lados da bola, e o rookie Jaxson Dart, dos Giants, parecia inabalável. No entanto, o que se desenrolou no último período foi uma erupção de 33 pontos, a maior pontuação de Denver em qualquer quarto na história da franquia. Eles precisaram de cada um desses pontos para conquistar uma vitória dramática de 33 a 32, que levou o time ao topo isolado da AFC West.

A Crônica do Quarto Mais Histórico da NFL

A virada dos Broncos não foi apenas um feito impressionante, mas um evento estatisticamente improvável que reescreveu o livro de recordes da NFL. Antes desta partida, equipes em desvantagem de pelo menos 18 pontos faltando seis minutos para o fim haviam perdido 1.602 jogos consecutivos. A contagem de 33 pontos no quarto período é a segunda maior já registrada na história da NFL. Além disso, marcou a maior virada no quarto quarto para uma equipe que havia sido zerada nos três primeiros períodos. A faísca inicial, segundo Nix, reacendeu a confiança: "Assim que marcamos e conseguimos a conversão de 2 pontos, foi como se soubéssemos jogar de novo". Esse primeiro touchdown foi atípico, um passe desviado que Troy Franklin capturou na end zone, reduzindo o placar para 19-8. Mas, o ímpeto foi rapidamente abafado quando o tight end dos Giants, Theo Johnson, conseguiu uma recepção um passe desviado e correu 41 jardas para um touchdown. O placar de 26-8, com 10:14 restantes, deu aos Giants uma probabilidade de vitória de 98,9%.

O catalisador da virada e o recorde de Bo Nix

Mesmo diante de um cenário quase impossível, o espírito dos Broncos permaneceu. O quarterback Bo Nix, que teve uma das melhores performances de quarto período na história da NFL, foi fundamental. Nix se tornou o primeiro jogador na história da liga a registrar dois touchdowns de passe e dois touchdowns corridos em um único quarto. Após o touchdown de Johnson, Nix conduziu um drive de 13 jogadas e 74 jardas que ele mesmo finalizou com uma corrida de 7 jardas. No entanto, o momento decisivo que mudou o jogo veio da defesa. Em uma terceira descida crucial, o linebacker Justin Strnad, que se moveu para a cobertura, interceptou o passe de Jaxson Dart e devolveu a bola para a linha de 19 jardas dos Giants. O técnico Sean Payton não hesitou: "Isso provavelmente foi a diferença entre ganhar e perder o jogo". Quatro jogadas depois, Nix encontrou o running back RJ Harvey para um touchdown, cortando a desvantagem para 26-23.

A loucura final e a homenagem a Thomas

A defesa dos Broncos forçou rapidamente um three-and-out. Em seguida, Nix orquestrou um drive de 68 jardas, que resultou em uma corrida de 18 jardas ao redor da extremidade esquerda, uma jogada que Payton havia "guardado". O Denver Broncos finalmente assumia a liderança (30-26) com 1:51 no relógio. A dramaticidade não parou por aí. Os Giants voltaram à frente após uma sequência de lances polêmicos, incluindo uma interferência de passe e uma penalidade de conduta antidesportiva contra um enfurecido Sean Payton. Jaxson Dart marcou com um QB sneak, colocando Nova York na frente por 32-30 com 37 segundos. Contudo, o kicker Jude McAtamney errou o ponto extra, o que significava que Denver precisava apenas de um field goal para vencer. Com a bola na linha de 23 jardas, o time precisava avançar rapidamente. Nix acertou Marvin Mims Jr. para 29 jardas. Em seguida, Payton acionou uma jogada que havia sido instalada apenas no treino de sábado. Nix lançou para Courtland Sutton na lateral esquerda. Sutton, que prestou homenagem a Demaryius Thomas ao usar a camisa No. 88 no dia da cerimônia, fez uma recepção acrobática de 22 jardas em um passe back-shoulder. A jogada levou a bola para a linha de 21 jardas dos Giants. Com 2 segundos restantes, o kicker Wil Lutz manteve o que ele chamou de "ritmo cardíaco baixo" e acertou o field goal de 39 jardas no último lance, garantindo a vitória por 33 a 32. O número 33 no placar final ecoou a idade em que Demaryius Thomas faleceu, adicionando um significado extra ao dia de homenagem.

"Eu nem sei como marcar 33 pontos em um quarto. Isso é meio insano", disse Nix. "Lutamos até o fim", completou o cornerback Pat Surtain II. "Nesta liga, não importa o quanto você esteja atrás, há sempre uma vontade, e há sempre um caminho". A vitória, a terceira consecutiva em jogos decididos por um placar apertado, colocou os Broncos com 5-2, no topo da AFC West pela primeira vez desde a Semana 4 de 2016. A equipe tem demonstrado resiliência, superando um déficit de pelo menos 14 pontos no quarto período em dois jogos diferentes no mesmo mês, algo que apenas outras duas equipes fizeram desde a fusão AFL-NFL. "Ganhamos uma, mas temos muito trabalho pela frente", resumiu o técnico Payton. A missão agora é manter o ímpeto e provar que o "Milagre de Mile High" não foi um evento isolado.

