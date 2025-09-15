NFL: Chiefs despencam para último lugar na AFC West após Início 0-2

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A derrota por 20-17 para os Eagles na reedição do Super Bowl LIX marca a primeira vez na era Mahomes que a equipe do começa o ano com duas derrotas.

O início turbulento e a queda repentina dos Chiefs



O cenário é preocupante e inédito para os torcedores do Kansas City Chiefs. Pela primeira vez na era Patrick Mahomes, a equipe amargou um início de temporada 0-2, o que resultou na surpreendente posição de último colocado na divisão AFC West. A derrota mais recente, por 20-17 para o Philadelphia Eagles, foi uma amarga lembrança de que ainda existe muito trabalho a ser feito caso queiram voltar à posição mais alta da liga.

A série de três derrotas consecutivas, incluindo o último Super Bowl, é algo que nunca havia acontecido com Mahomes no comando. A situação lança uma sombra sobre uma equipe acostumada a dominar, tendo conquistado nove títulos de divisão consecutivos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kansas City Chiefs (@chiefs)

Erro de Kelce e a polêmica do 'Tush Push': momentos-chave da derrota



O jogo contra os Eagles foi decidido por margens mínimas e momentos cruciais. Um dos pontos de virada mais dolorosos ocorreu no quarto período, com os Chiefs perdendo por 13-10 e avançando para a linha de 6 jardas dos Eagles. Em uma jogada de segunda para goal, um passe de Mahomes desviou das mãos do veterano tight end Travis Kelce e foi interceptado por Andrew Mukuba, safety calouro dos Eagles, que retornou 41 jardas, quase um touchdown se não fosse por um tackle salvador do tackle novato Josh Simmons.

Mahomes e Kelce, uma dupla que realizou essa jogada "milhares de vezes", estava "um fio de cabelo" desalinhada, com Mahomes admitindo que jogou a bola "um pouco cedo demais". Kelce, que teve quatro recepções para 61 jardas, não se colocou à disposição dos repórteres após o jogo, mas o momento foi considerado o divisor de águas da partida, movendo a probabilidade de vitória dos Chiefs de 53% para 24%.





Além do turnover, a defesa dos Chiefs enfrentou dificuldades com a polêmica jogada "Tush Push" dos Eagles. Apesar de uma proposta para banir a jogada não ter passado na reunião da liga, os Eagles a utilizaram com sucesso repetidas vezes, incluindo no touchdown que selou a vitória. O técnico Andy Reid e o defensive tackle Chris Jones notaram que os linemen dos Eagles pareciam se mover antes do snap em várias ocasiões, mas as faltas não foram marcadas. No entanto, Jones enfatizou que não podiam usar isso como desculpa.

'Ressaca do Super Bowl' e um buraco histórico



Este início 0-2 é o primeiro para os Chiefs desde 2014, o segundo ano de Reid na equipe, quando terminaram 9-7 e perderam os playoffs. A maneira como as derrotas ocorreram também chama a atenção: ambas foram por uma posse de bola, algo que não acontecia em jogos de uma posse desde a Semana 16 de 2023.

Já falam em uma "Ressaca do Super Bowl", com oportunidades perdidas, turnovers custosos e decisões arriscadas. A equipe parece um "boxeador atordoado" após alguns golpes, sofrendo com a ausência de receptores profundos importantes, como Rashee Rice (suspenso) e Xavier Worthy (lesionado), além de um jogo corrido inconsistente. A linha ofensiva e o desempenho de Kelce também deixam a desejar.

A história também não está a favor dos Chiefs. Em 15 ocasiões anteriores na história da franquia, quando começaram 0-2, apenas uma vez eles conseguiram chegar aos playoffs.

Liderança e responsabilidade: o caminho para sair do fundo



Apesar da dor, a mensagem no vestiário é de união e responsabilidade. O técnico Andy Reid assumiu "total responsabilidade" pelo jogo, inclusive lamentando a escolha da jogada que resultou na interceptação de Kelce. Ele também fez uma aposta arriscada em uma quarta para um no campo de defesa, que não funcionou e resultou em um field goal dos Eagles. Mahomes, por sua vez, defendeu a agressividade, mas também lamentou erros em momentos importantes.

No entanto, há sinais de esperança na resiliência da equipe. Mahomes reconheceu que o time está cometendo erros que "não costumam cometer", mas sente que estão "próximos" e prometeu continuar trabalhando.

A próxima semana será importantíssima para o restante do ano, com um jogo fora de casa contra o New York Giants no "Sunday Night Football". A equipe nova-iorquina também começou a temporada 0-2 com duas derrotas em jogos na própria divisão.

O jogo é visto como uma oportunidade para os Chiefs se reerguerem contra um Giants que vem sofrendo com desempenho abaixo da média nos últimos anos.

A discussão nacional sobre se os Chiefs mantêm o mesmo ritmo das temporadas anteriores será intensa. A capacidade da equipe de superar as adversidades, lidar com as lesões e ajustar seu jogo será testada ao máximo para evitar que este início preocupante se torne uma temporada perdida.