NFL 2025: Eagles e Cowboys abrem a temporada. Conheça a rivalidade
Eagles e Cowboys se enfrentam em um jogo de abertura que definirá o tom para uma das maiores rivalidades do futebol americano e moldará a NFC East.
A temporada de 2025 da NFL começa hoje, e não poderia haver um confronto mais adequado para inaugurar o ano: Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys. O Kickoff deste ano não é apenas um duelo entre dois titãs da NFC East, mas também um palco para os Eagles, atuais campeões do Super Bowl, reafirmarem sua dominância, enquanto os Cowboys buscam surpreender e dar um passo significativo em direção à liderança da divisão.
Uma rivalidade que atravessa décadas
A animosidade entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys é uma das mais intensas e duradouras da NFL, enraizada na competição pela NFC East e refletindo uma oposição cultural e esportiva entre as duas cidades. O primeiro encontro ocorreu em 30 de setembro de 1960, com a vitória dos Eagles por 27 a 25 sobre o recém-formado Dallas Cowboys, já estabelecendo o tom.
A rivalidade realmente ganhou força nas décadas de 70 e 80, quando o Dallas Cowboys, sob a liderança de Tom Landry, se consolidou como o "time da América", acumulando vitórias e títulos. Em contrapartida, o Philadelphia Eagles, com treinadores como Dick Vermeil e Buddy Ryan, construiu uma imagem de time "guerreiro" e resiliente.
A chegada de Buddy Ryan como técnico principal dos Eagles em 1986 elevou a intensidade a outro patamar. Sua filosofia de "lutar de dentes cerrados" e sua aversão declarada aos Cowboys transformaram os jogos em verdadeiras batalhas físicas e psicológicas. Ryan chegou a expressar o desejo de "esmagar o nariz de Troy Aikman" (quarterback dos Cowboys), ilustrando a profundidade da rivalidade.
Momentos marcantes, como o infame "Bounty Bowl" de 1989, onde Ryan teria oferecido bônus por jogadas que pudessem machucar jogadores dos Cowboys, solidificaram a reputação de um confronto "pesado". Outro instante memorável foi o "4th-and-1" de 2004, com Donovan McNabb dos Eagles conquistando um touchdown decisivo em uma quarta descida e uma jarda, simbolizando audácia para a equipe da Filadélfia. Mais recentemente, em 2023, uma vitória dominante dos Cowboys por 33 a 13 em Dallas foi crucial para a disputa da liderança da divisão.
Mesmo com a histórica rivalidade entre Eagles e Cowboys, a ausência de seus quarterbacks titulares devido a lesões prejudicou os confrontos nos últimos anos. Agora, com o jogo marcado para a Semana 1, ambas as equipes chegam com força total, prometendo um duelo à altura de uma das maiores rivalidades da NFL.
Os números falam: equilíbrio recente na disputa
Ao longo de 65 anos, incluindo os playoffs e com os resultados da temporada de 2024 já consolidados, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles se enfrentaram um total de 131 vezes.
O recorde geral atual é:
- Dallas Cowboys: 75 vitórias
- Philadelphia Eagles: 56 vitórias
Historicamente, os Cowboys mantêm uma vantagem significativa. No entanto, a rivalidade tem se mostrado mais equilibrada na última década. Nos últimos 10 anos (considerando as temporadas de 2015 a 2024), o histórico está apertado, refletindo a paridade de forças:
- Dallas Cowboys: 11 vitórias
- Philadelphia Eagles: 9 vitórias