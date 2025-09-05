Transmissão Paysandu x Volta Redonda ao vivo online: confira onde assistir
Duelo reúne duas piores equipes da competição, que buscam a vitória para encerrarem fase negativa. Papão não vence há 2 jogos; Voltaço, há 5
Nesta sexta-feira (05), às 19h00 (horário de Brasília), o Paysandu recebe o Volta Redonda no Mangueirão, em Belém, em um duelo direto entre os dois últimos colocados da Série B.
Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Os assinantes do pacote padrão do Disney+ terão acesso à transmissão do confronto.
Como chegam as equipes
O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, e entra em campo nesta rodada com quatro derrotas consecutivas à sua conta, sendo a mais recente diante do CRB, pelo placar de 2 a 0.
A situação do Volta Redonda não é menos delicada. O time carioca é o vice-lanterna, também com sequência negativa. São cinco partidas sem vencer, e uma recente derrota por 2 a 0 para o Athletic Club.
Ficha técnica
- Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Mareclinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.
Volta Redonda: Jefferson, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa