Onde assistir | Notícia

Transmissão Paysandu x Volta Redonda ao vivo online: confira onde assistir

Duelo reúne duas piores equipes da competição, que buscam a vitória para encerrarem fase negativa. Papão não vence há 2 jogos; Voltaço, há 5

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 17:59
Jogadores do Paysandu reunidos antes de jogo pela Série B
Jogadores do Paysandu reunidos antes de jogo pela Série B - Instagram/Paysandu

Nesta sexta-feira (05), às 19h00 (horário de Brasília), o Paysandu recebe o Volta Redonda no Mangueirão, em Belém, em um duelo direto entre os dois últimos colocados da Série B.

Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Os assinantes do pacote padrão do Disney+ terão acesso à transmissão do confronto.

Como chegam as equipes

O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, e entra em campo nesta rodada com quatro derrotas consecutivas à sua conta, sendo a mais recente diante do CRB, pelo placar de 2 a 0.

A situação do Volta Redonda não é menos delicada. O time carioca é o vice-lanterna, também com sequência negativa. São cinco partidas sem vencer, e uma recente derrota por 2 a 0 para o Athletic Club.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Mangueirão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Mareclinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

Volta Redonda: Jefferson, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

