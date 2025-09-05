fechar
Onde assistir | Notícia

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário pela final do Brasileirão Feminino

Mineiras e paulistas se enfrentam na partida de ida da grande decisão do Brasileirão Feminino. Brabas são favoritas, mas Raposa conta com a torcida

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 16:30
Taça do Campeonato Brasileiro Feminino
Taça do Campeonato Brasileiro Feminino - Reprodução: Lucas Figueiredo/CBF

Neste domingo (07/09), a partir das 10h30 (horário de Brasília), o Estádio Independência, em Belo Horizonte, será o palco do jogo de ida da grande final do Brasileirão Feminino 2025 entre Cruzeiro e Corinthians.

Como chegam as equipes

As Cabulosas da Raposa disputam seu primeiro título nacional, a equipe mineira garantiu a vaga na final após eliminar o Palmeiras, apesar da derrota no jogo de volta, devido à vitória por 3 a 1 no jogo de ida.

Por outro lado, as Brabas do Timão buscam o hexacampeonato consecutivo, reforçando seu domínio na era moderna da competição. A equipe eliminou o São Paulo nas semifinais.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Globo (TV aberta)
  • TV Brasil (TV aberta)
  • SporTV (TV por assinatura)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 07/09 (sábado) - 10h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão Feminino - Final (Jogo de Ida)
  • Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: Globo, TV Brasil e SporTV

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela e Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

Leia também

Transmissão Red Bull Bragantino x Corinthians Feminino ao vivo online: confira onde assistir
Paulistão Feminino

Transmissão Red Bull Bragantino x Corinthians Feminino ao vivo online: confira onde assistir
RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Paulistão Feminino

RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags