Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário pela final do Brasileirão Feminino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mineiras e paulistas se enfrentam na partida de ida da grande decisão do Brasileirão Feminino. Brabas são favoritas, mas Raposa conta com a torcida

Neste domingo (07/09), a partir das 10h30 (horário de Brasília), o Estádio Independência, em Belo Horizonte, será o palco do jogo de ida da grande final do Brasileirão Feminino 2025 entre Cruzeiro e Corinthians.

Como chegam as equipes

As Cabulosas da Raposa disputam seu primeiro título nacional, a equipe mineira garantiu a vaga na final após eliminar o Palmeiras, apesar da derrota no jogo de volta, devido à vitória por 3 a 1 no jogo de ida.

Por outro lado, as Brabas do Timão buscam o hexacampeonato consecutivo, reforçando seu domínio na era moderna da competição. A equipe eliminou o São Paulo nas semifinais.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Globo (TV aberta)

TV Brasil (TV aberta)

SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

Data e Horário: 07/09 (sábado) - 10h30 (horário de Brasília)

07/09 (sábado) - 10h30 (horário de Brasília) Competição: Brasileirão Feminino - Final (Jogo de Ida)

Brasileirão Feminino - Final (Jogo de Ida) Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Arena Independência, Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: Globo, TV Brasil e SporTV

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela e Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.