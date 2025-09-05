Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário pela final do Brasileirão Feminino
Mineiras e paulistas se enfrentam na partida de ida da grande decisão do Brasileirão Feminino. Brabas são favoritas, mas Raposa conta com a torcida
Neste domingo (07/09), a partir das 10h30 (horário de Brasília), o Estádio Independência, em Belo Horizonte, será o palco do jogo de ida da grande final do Brasileirão Feminino 2025 entre Cruzeiro e Corinthians.
Como chegam as equipes
As Cabulosas da Raposa disputam seu primeiro título nacional, a equipe mineira garantiu a vaga na final após eliminar o Palmeiras, apesar da derrota no jogo de volta, devido à vitória por 3 a 1 no jogo de ida.
Por outro lado, as Brabas do Timão buscam o hexacampeonato consecutivo, reforçando seu domínio na era moderna da competição. A equipe eliminou o São Paulo nas semifinais.
Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Globo (TV aberta)
- TV Brasil (TV aberta)
- SporTV (TV por assinatura)
Ficha técnica
- Data e Horário: 07/09 (sábado) - 10h30 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Feminino - Final (Jogo de Ida)
- Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: Globo, TV Brasil e SporTV
Prováveis Escalações
Cruzeiro: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela e Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.