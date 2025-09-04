Transmissão Red Bull Bragantino x Corinthians Feminino ao vivo online: confira onde assistir
Brabas lideram a competição, com 18 pontos, e buscam nova vitória para seguirem firmes na ponta da tabela. Equipe de Bragança vem de vitória
Nesta quinta-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília), o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record News (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
A Record News e a CazéTV transmitem a partida de maneira totalmente gratuita.
Como chegam as equipes
Já o Bragantino vive momento decisivo. A equipe de Bragança Paulista ocupa a 5ª posição, com oito pontos em seis jogos. A equipe briga diretamente por uma das vagas no G4.
O Corinthians chega em ritmo intenso à partida. Líder isolado da competição com 18 pontos em sete jogos, o time apresenta campanha consistente e possui melhor defesa e ataque do estadual.
Ficha técnica
- Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 17h00 (horário de Brasília)
- Competição: Paulistão Feminino - Rodada 8
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Red Bull Bragantino: Alice, Ilana, Stella, Catarina e Dos Santos; Lelê, Vivian e Laura Valverde, Gaby Santos, Isa Rangel e Jane Tavares. Técnico: Humberto Simão.
Corinthians: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Leticia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato