Onde assistir | Notícia

Transmissão Red Bull Bragantino x Corinthians Feminino ao vivo online: confira onde assistir

Brabas lideram a competição, com 18 pontos, e buscam nova vitória para seguirem firmes na ponta da tabela. Equipe de Bragança vem de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 15:39
Jogadoras do Corinthians
Jogadoras do Corinthians - Reprodução/ Corinthians

Nesta quinta-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília), o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

A Record News e a CazéTV transmitem a partida de maneira totalmente gratuita.

Como chegam as equipes

Já o Bragantino vive momento decisivo. A equipe de Bragança Paulista ocupa a 5ª posição, com oito pontos em seis jogos. A equipe briga diretamente por uma das vagas no G4.

O Corinthians chega em ritmo intenso à partida. Líder isolado da competição com 18 pontos em sete jogos, o time apresenta campanha consistente e possui melhor defesa e ataque do estadual.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 17h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Paulistão Feminino - Rodada 8
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Red Bull Bragantino: Alice, Ilana, Stella, Catarina e Dos Santos; Lelê, Vivian e Laura Valverde, Gaby Santos, Isa Rangel e Jane Tavares. Técnico: Humberto Simão.

Corinthians: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Leticia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato

