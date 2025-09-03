fechar
RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líderes do estadual, Brabas possuem cinco pontos a mais em relação ao segundo colocado Palmeiras e buscam vitória diante de time de Bragança Paulista

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 14:27 | Atualizado em 03/09/2025 às 14:27
Jogadoras do Corinthians comemoram gol
Jogadoras do Corinthians comemoram gol - Reprodução/ CBF

A partida entre Red Bull Bragantino e Corinthians, válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025, acontece nesta quinta-feira (04/09), às 17h00 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Como chegam as equipes

A equipe de Bragança chega à partida na 5ª posição, e precisa da vitória para seguir na disputa por classificação às semifinais. Em seu último jogo, o time venceu o Taubaté, por 2 a 0.

O Corinthians, por sua vez, lidera de forma isolada com 18 pontos, ostentando campanha perfeita e confortável na liderança do estadual. As Brabas possuem cinco pontos a mais em relação ao vice-líder Palmeiras.

Onde assistir RB Bragantino x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 17h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Paulistão Feminino - Rodada 8
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Red Bull Bragantino: Alice, Ilana, Stella, Catarina e Dos Santos; Lelê, Vivian e Laura Valverde, Gaby Santos, Isa Rangel e Jane Tavares. Técnico: Humberto Simão.

Corinthians: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Leticia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato

