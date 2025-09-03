fechar
Palmeiras x Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em duelo contra lanterna do estadual, equipe alviverde espera se recuperar de eliminação surpreendente no Brasileirão, contra o Cruzeiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 13:51
Jogadoras do Palmeiras comemoram gol
Jogadoras do Palmeiras comemoram gol - Reprodução/ Agência Paulistão

Nesta quinta-feira, em duelo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras enfrenta o Realidade Jovem na Arena Barueri. A bola rola às 19h (horário de Brasília),

Como chegam as equipes

Em campo, a missão do Palmeiras é clara. A equipe espera buscar a recuperação após a eliminação inesperada no Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro. As Palestrinas aparecem na vice-liderança do estadual, com 13 pontos conquistados em sete rodadas.

Por outro lado, o Realidade Jovem amarga a lanterna, com apenas um ponto até agora, sem sequer uma vitória na temporada. A equipe busca seu primeiro resultado positivo.

Onde assistir Palmeiras x Realidade Jovem ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelo UOL Play (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Paulistão Feminino - Rodada 8
  • Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
  • Onde Assistir: UOL Play

Prováveis Escalações

Palmeiras: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Carla; Espinales, Diany, Andressinha e Brena; Amanda Gutierres e Soll. Técnico: Camilla Orlando.

Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi

