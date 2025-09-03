Palmeiras x Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em duelo contra lanterna do estadual, equipe alviverde espera se recuperar de eliminação surpreendente no Brasileirão, contra o Cruzeiro
Nesta quinta-feira, em duelo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras enfrenta o Realidade Jovem na Arena Barueri. A bola rola às 19h (horário de Brasília),
Como chegam as equipes
Em campo, a missão do Palmeiras é clara. A equipe espera buscar a recuperação após a eliminação inesperada no Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro. As Palestrinas aparecem na vice-liderança do estadual, com 13 pontos conquistados em sete rodadas.
Por outro lado, o Realidade Jovem amarga a lanterna, com apenas um ponto até agora, sem sequer uma vitória na temporada. A equipe busca seu primeiro resultado positivo.
Onde assistir Palmeiras x Realidade Jovem ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelo UOL Play (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Paulistão Feminino - Rodada 8
- Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
- Onde Assistir: UOL Play
Prováveis Escalações
Palmeiras: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Carla; Espinales, Diany, Andressinha e Brena; Amanda Gutierres e Soll. Técnico: Camilla Orlando.
Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi