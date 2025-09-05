fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: Kaio Jorge é cortado e Ancelotti convoca Andreas Pereira para jogo contra a Bolívia

Atacante do Cruzeiro entrou no segundo tempo contra o Chile, mas sentiu lesão muscular após o jogo; entenda opção por uma meia no lugar de um atacante

Por Victor Peixoto Publicado em 05/09/2025 às 17:00
Andreas Pereira em ação pela Seleção Brasileira
Andreas Pereira em ação pela Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Mais um corte por lesão na Seleção Brasileira, o quinto desde a convocação original de Carlo Ancelotti para os jogos desta Data Fifa.

Desta vez, o jogador que deixa a delegação é o atacante Kaio Jorge, que sofreu uma lesão muscular na partida da última quinta-feira (4), contra o Chile, onde entrou aos 26 minutos e teve uma boa atuação.

Para seu lugar, Ancelotti não chamará um novo atacante e optou pela convocação de Andreas Pereira, ex-Fulham e novo reforço do Palmeiras que atua no meio campo.

O motivo da opção pelo meia é, provavelmente, pelo fato de que Casemiro está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra os chilenos e não poderá enfrentar a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, em solo boliviano.

Com isso, os únicos centroavantes restantes no elenco são João Pedro, que foi titular na última partida, e Richarlison, que entrou no fim do segundo tempo.

Leia também

ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda
tabela

ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda
Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário pela final do Brasileirão Feminino
Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário pela final do Brasileirão Feminino

Compartilhe

Tags