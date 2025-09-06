fechar
Brasil perde para a Itália e disputará o bronze no Mundial de Vôlei Feminino 2025

Seleção brasileira teve jogo duro contra Itália pela semifinal do Mundial, em confronto que definiu vaga na decisão contra Turquia, que superou Japão

Por Thiago Wagner Publicado em 06/09/2025 às 10:36 | Atualizado em 06/09/2025 às 12:05
O sonho do título inédito do Mundial de Vôlei Feminino foi adiado. O Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 2 na semifinal deste sábado (6) e agora vai disputar a medalha de bronze.

As parciais foram: 25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15 no tie-break decisivo. Apesar da boa campanha até aqui, a seleção comandada por José Roberto Guimarães não conseguiu superar as italianas no momento decisivo.

O Brasil enfrentará o Japão neste domingo (7), às 5h30 (de Brasília), pela disputa do terceiro lugar. A final será entre Turquia e Itália, às 9h30.

Placar da partida:

  • 1º set - Brasil 25x22 Itália
  • 2º set - Brasil 22x25 Itália
  • 3º set - Brasil 30x28 Itália
  • 4º set - Brasil 22x25 Itália
  • 5º set - Brasil 13x15 Itália

Caminho do Brasil até a semifinal

  • 22/08 – Brasil 3x0 Grécia
  • 24/08 – Brasil 3x2 França
  • 26/08 – Brasil 3x0 Porto Rico
  • 31/08 – Brasil 3x1 República Dominicana
  • 04/09 – Brasil 3x0 França
  • 06/09 – Semifinal: Brasil x Itália (em andamento)

Programação decisiva do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Domingo, 7 de setembro

  • 5h30 – Disputa do bronze (perdedor da semifinal Brasil x Itália x Japão)
  • 9h30 – Final (vencedor da semifinal Brasil x Itália x Turquia)

Onde assistir ao vivo

Todos os jogos do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025 têm transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.

