Brasil perde para a Itália e disputará o bronze no Mundial de Vôlei Feminino 2025
Seleção brasileira teve jogo duro contra Itália pela semifinal do Mundial, em confronto que definiu vaga na decisão contra Turquia, que superou Japão
O sonho do título inédito do Mundial de Vôlei Feminino foi adiado. O Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 2 na semifinal deste sábado (6) e agora vai disputar a medalha de bronze.
As parciais foram: 25/22, 22/25, 30/28, 22/25 e 13/15 no tie-break decisivo. Apesar da boa campanha até aqui, a seleção comandada por José Roberto Guimarães não conseguiu superar as italianas no momento decisivo.
O Brasil enfrentará o Japão neste domingo (7), às 5h30 (de Brasília), pela disputa do terceiro lugar. A final será entre Turquia e Itália, às 9h30.
Placar da partida:
- 1º set - Brasil 25x22 Itália
- 2º set - Brasil 22x25 Itália
- 3º set - Brasil 30x28 Itália
- 4º set - Brasil 22x25 Itália
- 5º set - Brasil 13x15 Itália
Caminho do Brasil até a semifinal
- 22/08 – Brasil 3x0 Grécia
- 24/08 – Brasil 3x2 França
- 26/08 – Brasil 3x0 Porto Rico
- 31/08 – Brasil 3x1 República Dominicana
- 04/09 – Brasil 3x0 França
- 06/09 – Semifinal: Brasil x Itália (em andamento)
Programação decisiva do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Domingo, 7 de setembro
- 5h30 – Disputa do bronze (perdedor da semifinal Brasil x Itália x Japão)
- 9h30 – Final (vencedor da semifinal Brasil x Itália x Turquia)
Onde assistir ao vivo
Todos os jogos do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025 têm transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.