Se o Brasil perder para a Itália, está fora do Mundial de Vôlei Feminino? Entenda
Derrota na semifinal não elimina a seleção brasileira; veja como fica o calendário da disputa pelo bronze no Mundial de Vôlei Feminino
A seleção brasileira de vôlei feminino encara a Itália neste sábado (6), pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025. O jogo vale vaga na decisão contra a Turquia, que já está classificada para a final. Mas afinal: se o Brasil perder, está fora do Mundial?
A resposta é não. Em caso de derrota para a Itália, o Brasil não deixa a competição. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães seguirá para a disputa da medalha de bronze, marcada para este domingo (7), às 5h30 (horário de Brasília), contra o Japão, que foi derrotado pela Turquia na outra semifinal.
Ou seja, independentemente do resultado contra a Itália, a seleção brasileira volta à quadra no domingo para definir sua posição final no torneio.
Calendário do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Semifinal – Sábado, 6 de setembro, 9h30: Brasil x Itália
- Se perder: Domingo, 7 de setembro, 5h30 – Disputa do bronze contra o Japão
- Se vencer: Domingo, 7 de setembro, 9h30 – Final contra a Turquia
Transmissão ao vivo do Mundial de Vôlei
Todos os jogos do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025 são transmitidos por ESPN, SporTV e Disney+.