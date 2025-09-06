fechar
Volei | Notícia

Se o Brasil perder para a Itália, está fora do Mundial de Vôlei Feminino? Entenda

Derrota na semifinal não elimina a seleção brasileira; veja como fica o calendário da disputa pelo bronze no Mundial de Vôlei Feminino

Por Thiago Wagner Publicado em 06/09/2025 às 10:31 | Atualizado em 06/09/2025 às 10:38
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino - Divulgação/ Volleyball World

A seleção brasileira de vôlei feminino encara a Itália neste sábado (6), pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025. O jogo vale vaga na decisão contra a Turquia, que já está classificada para a final. Mas afinal: se o Brasil perder, está fora do Mundial?

A resposta é não. Em caso de derrota para a Itália, o Brasil não deixa a competição. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães seguirá para a disputa da medalha de bronze, marcada para este domingo (7), às 5h30 (horário de Brasília), contra o Japão, que foi derrotado pela Turquia na outra semifinal.

Ou seja, independentemente do resultado contra a Itália, a seleção brasileira volta à quadra no domingo para definir sua posição final no torneio.

Calendário do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • Semifinal – Sábado, 6 de setembro, 9h30: Brasil x Itália
  • Se perder: Domingo, 7 de setembro, 5h30 – Disputa do bronze contra o Japão
  • Se vencer: Domingo, 7 de setembro, 9h30 – Final contra a Turquia

Transmissão ao vivo do Mundial de Vôlei

Todos os jogos do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025 são transmitidos por ESPN, SporTV e Disney+.

