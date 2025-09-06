Próximo jogo do Brasil no Mundial de Vôlei: Data, adversário e horário da próxima partida da seleção
Seleção brasileira volta à quadra neste domingo (7) e já tem compromisso garantido, seja na disputa do título ou do bronze; veja horários
A seleção brasileira de vôlei feminino define neste domingo (7) sua posição final no Mundial de Vôlei Feminino 2025. O time comandado por José Roberto Guimarães ainda enfrenta a Itália na semifinal e, de acordo com o resultado, terá dois cenários possíveis para a sequência.
Se vencer, o Brasil disputará a grande final contra a Turquia, às 9h30 (horário de Brasília). Caso seja derrotado, o compromisso será mais cedo, às 5h30, na disputa pela medalha de bronze diante do Japão. As partidas terão transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.
Lembrando que o Brasil nunca foi campeão do Mundial de Vôlei. Na Liga das Nações deste ano, a seleção ficou com a prata, após perder para a Itália na final. Nas Olimpíadas do ano passado, em Paris, foi bronze.
Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei
- 22/08 – Brasil 3x0 Grécia
- 24/08 – Brasil 3x2 França
- 26/08 – Brasil 3x0 Porto Rico
- 31/08 – Brasil 3x1 República Dominicana
- 04/09 – Brasil 3x0 França
- 06/09 – Semifinal: Brasil x Itália
Programação das finais do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Domingo, 7 de setembro
- 5h30 – Disputa do bronze (perdedor da semifinal Brasil x Itália x Japão)
- 9h30 – Final (vencedor da semifinal Brasil x Itália x Turquia)
Próximo jogo do Brasil
- Se vencer a Itália: Brasil x Turquia – final, domingo (7), às 9h30
- Se perder para a Itália: Brasil x Japão – disputa do bronze, domingo (7), às 5h30
- Transmissão ao vivo: ESPN, SporTV e Disney+