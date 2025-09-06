fechar
Próximo jogo do Brasil no Mundial de Vôlei: Data, adversário e horário da próxima partida da seleção

Seleção brasileira volta à quadra neste domingo (7) e já tem compromisso garantido, seja na disputa do título ou do bronze; veja horários

Por Thiago Wagner Publicado em 06/09/2025 às 10:26 | Atualizado em 06/09/2025 às 10:32
Gabi, ponta e capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino
Gabi, ponta e capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino - Instagram/CBV

A seleção brasileira de vôlei feminino define neste domingo (7) sua posição final no Mundial de Vôlei Feminino 2025. O time comandado por José Roberto Guimarães ainda enfrenta a Itália na semifinal e, de acordo com o resultado, terá dois cenários possíveis para a sequência.

Se vencer, o Brasil disputará a grande final contra a Turquia, às 9h30 (horário de Brasília). Caso seja derrotado, o compromisso será mais cedo, às 5h30, na disputa pela medalha de bronze diante do Japão. As partidas terão transmissão ao vivo de ESPN, SporTV e Disney+.

Lembrando que o Brasil nunca foi campeão do Mundial de Vôlei. Na Liga das Nações deste ano, a seleção ficou com a prata, após perder para a Itália na final. Nas Olimpíadas do ano passado, em Paris, foi bronze.

Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei

  • 22/08 – Brasil 3x0 Grécia
  • 24/08 – Brasil 3x2 França
  • 26/08 – Brasil 3x0 Porto Rico
  • 31/08 – Brasil 3x1 República Dominicana
  • 04/09 – Brasil 3x0 França
  • 06/09 – Semifinal: Brasil x Itália

Programação das finais do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Domingo, 7 de setembro

  • 5h30 – Disputa do bronze (perdedor da semifinal Brasil x Itália x Japão)
  • 9h30 – Final (vencedor da semifinal Brasil x Itália x Turquia)

Próximo jogo do Brasil

  • Se vencer a Itália: Brasil x Turquia – final, domingo (7), às 9h30
  • Se perder para a Itália: Brasil x Japão – disputa do bronze, domingo (7), às 5h30
  • Transmissão ao vivo: ESPN, SporTV e Disney+

