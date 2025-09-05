fechar
Quando será a final do Mundial de Vôlei Feminino 2025? Confira a data e o horário

O Brasil chega à 7ª semifinal do Mundial de Vôlei Feminino em busca do título inédito, após vitória equilibrada por 3 a 0 sobre a França.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/09/2025 às 15:51
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei - FIVB/Divulgação

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 está na reta final, e já conhecemos as quatro equipes classificadas para as semifinais.

O Brasil chega à sua sétima semifinal de Mundial em busca do título inédito. A vitória sobre a França por 3 a 0 nas quartas, em sets muito equilibrados, mostrou a força do grupo comandado por Zé Roberto Guimarães.

A capitã Gabi, a ponteira Julia Bergmann e a oposta Rosamaria têm sido decisivas, enquanto o banco tem dado respostas importantes ao longo da competição.

Datas e horários

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025 entra em sua reta final em Bangkok, na Tailândia. As semifinais serão disputadas no sábado, 6 de setembro, e definirão os dois finalistas que brigarão pela medalha de ouro.

A decisão do título acontece no domingo, 7 de setembro, às 9h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 5h30, será realizada a disputa pelo bronze entre as seleções derrotadas nas semifinais.

Semifinais – sábado, 6 de setembro

  • 5h30: Japão x Turquia
  • 9h30: Itália x Brasil

Finais – domingo, 7 de setembro

  • 5h30: Disputa pelo 3º lugar
  • 9h30: Final

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

  • 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
  • 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
  • 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
  • 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália

