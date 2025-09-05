Quando será a final do Mundial de Vôlei Feminino 2025? Confira a data e o horário
O Brasil chega à 7ª semifinal do Mundial de Vôlei Feminino em busca do título inédito, após vitória equilibrada por 3 a 0 sobre a França.
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 está na reta final, e já conhecemos as quatro equipes classificadas para as semifinais.
O Brasil chega à sua sétima semifinal de Mundial em busca do título inédito. A vitória sobre a França por 3 a 0 nas quartas, em sets muito equilibrados, mostrou a força do grupo comandado por Zé Roberto Guimarães.
A capitã Gabi, a ponteira Julia Bergmann e a oposta Rosamaria têm sido decisivas, enquanto o banco tem dado respostas importantes ao longo da competição.
Datas e horários
O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025 entra em sua reta final em Bangkok, na Tailândia. As semifinais serão disputadas no sábado, 6 de setembro, e definirão os dois finalistas que brigarão pela medalha de ouro.
A decisão do título acontece no domingo, 7 de setembro, às 9h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 5h30, será realizada a disputa pelo bronze entre as seleções derrotadas nas semifinais.
Semifinais – sábado, 6 de setembro
- 5h30: Japão x Turquia
- 9h30: Itália x Brasil
Finais – domingo, 7 de setembro
- 5h30: Disputa pelo 3º lugar
- 9h30: Final
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
- 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália