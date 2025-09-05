Quando será a final do Mundial de Vôlei Feminino 2025? Confira a data e o horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Brasil chega à 7ª semifinal do Mundial de Vôlei Feminino em busca do título inédito, após vitória equilibrada por 3 a 0 sobre a França.

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 está na reta final, e já conhecemos as quatro equipes classificadas para as semifinais.

O Brasil chega à sua sétima semifinal de Mundial em busca do título inédito. A vitória sobre a França por 3 a 0 nas quartas, em sets muito equilibrados, mostrou a força do grupo comandado por Zé Roberto Guimarães.

A capitã Gabi, a ponteira Julia Bergmann e a oposta Rosamaria têm sido decisivas, enquanto o banco tem dado respostas importantes ao longo da competição.

Datas e horários

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025 entra em sua reta final em Bangkok, na Tailândia. As semifinais serão disputadas no sábado, 6 de setembro, e definirão os dois finalistas que brigarão pela medalha de ouro.

A decisão do título acontece no domingo, 7 de setembro, às 9h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 5h30, será realizada a disputa pelo bronze entre as seleções derrotadas nas semifinais.

Semifinais – sábado, 6 de setembro

5h30: Japão x Turquia

9h30: Itália x Brasil

Finais – domingo, 7 de setembro

5h30: Disputa pelo 3º lugar

9h30: Final

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025