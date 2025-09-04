fechar
Volei | Notícia

Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025

A Seleção Brasileira busca conquistar seu primeiro título no Mundial de Vôlei Feminino e ainda terá alguns desafios pela frente na competição

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 8:18 | Atualizado em 04/09/2025 às 8:43
Seleção Brasileira do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Seleção Brasileira do Mundial de Vôlei Feminino 2025 - foto: Divulgação/volleyballworld

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrentou e venceu a França na manhã desta quinta-feira (04), em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025.

O confronto terminou em 3 a 0, com parciais de 27/25, 33/31 e 29/25 para as brasileiras.

Com a classificação para a semifinal, o Brasil terá pela frente a Itália. As duas equipes, que decidiram a final da Liga das Nações de 2025, voltarão a se enfrentar no Mundial.

Naquela ocasião, as europeias levaram a melhor, vencendo por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).

O jogo

O Brasil iniciou a partida com força no ataque, especialmente com Júlia Bergmann, enquanto a França respondeu com boas jogadas de Cazaute e Ndiaye, mantendo o placar equilibrado até o fim do primeiro set, quando o bloqueio brasileiro fez a diferença para fechar em 27 a 25.

No segundo set, as francesas saíram na frente, mas Zé Roberto promoveu alterações entre as ponteiras. A equipe mostrou resiliência e, após uma disputa acirrada ponto a ponto, venceu por 33 a 31.

Na terceira parcial, a França tentou mudar a estratégia utilizando mais as centrais, mas o Brasil manteve o ritmo e garantiu o triunfo por 25 a 19, confirmando a vitória por 3 a 0 e a vaga na semifinal.

Agenda das semifinais do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • 5h30: Semifinal 1: Japão x Vencedor de Estados Unidos e Turquia.
  • 9h30: Semifinal 2: Itália x Brasil 

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

  • 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
  • 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)

4 de setembro, quinta-feira

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 7h: Brasil x França (quartas 3)
  • 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)

Semifinais

6 de setembro, sábado

  • 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
  • 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil)

Final

7 de setembro, domingo

  • 5h30: Disputa do bronze
  • 9h30: Disputa do ouro

Leia Também

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12

Leia também

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Vôlei Feminino

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Brasil x França: seleção enfrentará ataque poderoso e saque perigoso no Mundial de Vôlei
Mundial de Vôlei

Brasil x França: seleção enfrentará ataque poderoso e saque perigoso no Mundial de Vôlei

Compartilhe

Tags