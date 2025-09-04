Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025
A Seleção Brasileira busca conquistar seu primeiro título no Mundial de Vôlei Feminino e ainda terá alguns desafios pela frente na competição
A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrentou e venceu a França na manhã desta quinta-feira (04), em confronto válido pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025.
O confronto terminou em 3 a 0, com parciais de 27/25, 33/31 e 29/25 para as brasileiras.
Com a classificação para a semifinal, o Brasil terá pela frente a Itália. As duas equipes, que decidiram a final da Liga das Nações de 2025, voltarão a se enfrentar no Mundial.
Naquela ocasião, as europeias levaram a melhor, vencendo por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).
O jogo
O Brasil iniciou a partida com força no ataque, especialmente com Júlia Bergmann, enquanto a França respondeu com boas jogadas de Cazaute e Ndiaye, mantendo o placar equilibrado até o fim do primeiro set, quando o bloqueio brasileiro fez a diferença para fechar em 27 a 25.
No segundo set, as francesas saíram na frente, mas Zé Roberto promoveu alterações entre as ponteiras. A equipe mostrou resiliência e, após uma disputa acirrada ponto a ponto, venceu por 33 a 31.
Na terceira parcial, a França tentou mudar a estratégia utilizando mais as centrais, mas o Brasil manteve o ritmo e garantiu o triunfo por 25 a 19, confirmando a vitória por 3 a 0 e a vaga na semifinal.
Agenda das semifinais do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- 5h30: Semifinal 1: Japão x Vencedor de Estados Unidos e Turquia.
- 9h30: Semifinal 2: Itália x Brasil
Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Quartas de final
3 de setembro, quarta-feira
- 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
- 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)
4 de setembro, quinta-feira
- 7h: Brasil x França (quartas 3)
- 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)
Semifinais
6 de setembro, sábado
- 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
- 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil)
Final
7 de setembro, domingo
- 5h30: Disputa do bronze
- 9h30: Disputa do ouro
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12