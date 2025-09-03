fechar
Volei | Notícia

Chaveamento completo da semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja datas e confrontos

O Mundial de Vôlei Feminino chega à reta final e a Seleção Brasileira segue invicta, em busca do seu primeiro título na competição

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 16:49
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira - (foto: Divulgação/FIVB)

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima da reta final. Até o momento, já conhecemos duas das quatro seleções classificadas para a semifinal, e o Brasil segue na busca pelo seu primeiro título.

A próxima fase do torneio será realizada na manhã deste sábado (06), com apenas quatro equipes disputando uma vaga na grande final.

Além da Seleção Brasileira, França, Itália, Japão, Estados Unidos e Turquia continuam na briga na competição mais importante da temporada.

Confira a seguir o chaveamento completo do Mundial.

Agenda das semifinais do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • 5h30: Semifinal 1: Japão x Vencedor de Estados Unidos e Turquia.
  • 9h30: Semifinal 2: Itália x Vencedor de Brasil e França.

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

  • 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
  • 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)

4 de setembro, quinta-feira

  • 7h: Brasil x França (quartas 3)
  • 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)

Semifinais

6 de setembro, sábado

  • 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
  • 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil ou França)

Final

7 de setembro, domingo

  • 5h30: Disputa do bronze
  • 9h30: Disputa do ouro

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

  • 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
  • 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
  • 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil x França

