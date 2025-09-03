Mundial de Vôlei Feminino 2025: duas seleções classificadas para a semifinal; veja o chaveamento completo
A Seleção Brasileira não terá vida fácil daqui para frente na competição, mas segue sendo uma das grandes favoritas a levar o ouro para casa.
A semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025 está próxima de acontecer, e já conhecemos duas equipes classificadas para esta fase da competição.
A próxima etapa do torneio será realizada na manhã deste sábado (06), contando com apenas quatro seleções, que lutarão por uma vaga na grande final.
Ainda restam duas vagas na semifinal, que serão definidas nesta quinta-feira, após os confrontos entre Brasil x França e Estados Unidos x Turquia.
Confira a seguir as seleções já classificadas e como foram os jogos das quartas de final.
Duas seleções classificadas para a semifinal
Japão x Holanda
O Japão se classificou para uma semifinal de Campeonato Mundial de Vôlei Feminino após 15 anos.
Em uma partida dramática nesta quarta-feira (3), em Bangkok, a seleção japonesa virou sobre a Holanda e venceu no tie-break por 3 sets a 2 (20/25, 25/20, 22/25, 25/22 e 15/12), garantindo vaga entre as quatro melhores do torneio.
Agora, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Turquia para descobrir seu próximo adversário.
Itália x Polônia
A Itália mantém seu domínio no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025. Nesta quarta-feira (3), em Bangkok, as atuais campeãs olímpicas e bicampeãs da VNL não deram chances à Polônia, vencendo por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 e 25/18) e garantindo presença na semifinal do torneio.
Essa vitória marcou o 34º triunfo consecutivo das italianas em competições oficiais.
Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre Brasil e França para conhecer seu próximo adversário.
Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Quartas de final
3 de setembro, quarta-feira
- 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
- 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)
4 de setembro, quinta-feira
- 7h: Brasil x França (quartas 3)
- 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)
Semifinais
6 de setembro, sábado
- 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
- 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil ou França)
Final
7 de setembro, domingo
- 5h30: Disputa do bronze
- 9h30: Disputa do ouro
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil x França