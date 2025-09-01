fechar
Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Invicta, a seleção brasileira venceu Grécia, França e Porto Rico e garantiu vaga nas quartas de final ao superar a República Dominicana nas oitavas

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 14:27
- Divulgação, FIVB

Nesta quinta-feira (04), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a França, em jogo válido pelas quartas de final. O jogo acontece a partir das 7h (horário de Brasília).

Como chega o Brasil?

O Brasil encerrou a primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 de forma invicta e garantiu vaga nas oitavas de final. A equipe comandada por José Roberto Guimarães terminou na liderança do Grupo C, com vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico, e agora aguarda a definição do próximo adversário.

A seleção brasileira mostrou solidez na primeira fase. Estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, dominando em todos os fundamentos. Depois, viveu um drama diante da França: saiu perdendo por 2 sets a 0, mas reagiu e conquistou a virada no tie-break.

No encerramento da fase de grupos, venceu Porto Rico com tranquilidade, novamente em sets diretos, garantindo a liderança com oito pontos.

Nas oitavas de final, a seleção venceu a República Dominicana por 3 a 1 e se classificou para as quartas, onde enfrentará a França.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e França contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).

Ficha de jogo

  • Data: 04 de setembro, quinta
  • Horário: 7h (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12

