Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Invicta, a seleção brasileira venceu Grécia, França e Porto Rico e garantiu vaga nas quartas de final ao superar a República Dominicana nas oitavas

Nesta quinta-feira (04), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a França, em jogo válido pelas quartas de final. O jogo acontece a partir das 7h (horário de Brasília).

Como chega o Brasil?

O Brasil encerrou a primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 de forma invicta e garantiu vaga nas oitavas de final. A equipe comandada por José Roberto Guimarães terminou na liderança do Grupo C, com vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico, e agora aguarda a definição do próximo adversário.

A seleção brasileira mostrou solidez na primeira fase. Estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, dominando em todos os fundamentos. Depois, viveu um drama diante da França: saiu perdendo por 2 sets a 0, mas reagiu e conquistou a virada no tie-break.

No encerramento da fase de grupos, venceu Porto Rico com tranquilidade, novamente em sets diretos, garantindo a liderança com oito pontos.

Nas oitavas de final, a seleção venceu a República Dominicana por 3 a 1 e se classificou para as quartas, onde enfrentará a França.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e França contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).

Ficha de jogo

Data: 04 de setembro, quinta

04 de setembro, quinta Horário: 7h (horário de Brasília)

7h (horário de Brasília) Local: Bangkok, na Tailândia

Bangkok, na Tailândia Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

