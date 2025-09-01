Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seleção brasileira vem fazendo uma boa campanha até o momento na competição e chega empolgada para enfrentar a França nas quartas de final.

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima da reta final, e já estão definidas as oito seleções que disputarão as quartas de final da competição.

A seleção brasileira assegurou sua vaga na próxima fase ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1. Agora, o Brasil terá pela frente a França, adversária já enfrentada na fase de grupos, quando a equipe comandada por José Roberto Guimarães levou a melhor.

Invicta até aqui, a equipe verde e amarela segue em busca do título mundial.

Confira abaixo a tabela completa das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, com os confrontos programados para cada dia.

Seleções classificadas para as quartas de final do Mundial Feminino 2025

Brasil

Holanda

Japão

França

Estados Unidos

Turquia

Itália

Polônia

Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei

?

Oitavas de final (horários de Brasília):

Sérvia 2 x 3 Holanda

Japão 3 x 0 Tailândia

Itália 3x0 Alemanha

Polônia 3x2 Bélgica

China 1x3 França

Brasil 3x1 República Dominicana

Estados Unidos 3 x 0 Canadá

Turquia 3 x 0 Eslovênia

Quartas de final:

03/09 às 7h - Holanda x Japão

às 7h - Holanda x Japão 03/09 às 10h30 - Itália x Polônia

às 10h30 - Itália x Polônia 04/09 às 7h - Brasil x França

às 7h - Brasil x França 04/09 às 10h30 - Estados Unidos x Turquia

Semifinais:

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4

Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.