fechar
Volei | Notícia

Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a final

A seleção brasileira vem fazendo uma boa campanha até o momento na competição e chega empolgada para enfrentar a França nas quartas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 12:26
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino - Divulgação/ Volleyball World

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima da reta final, e já estão definidas as oito seleções que disputarão as quartas de final da competição.

A seleção brasileira assegurou sua vaga na próxima fase ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1. Agora, o Brasil terá pela frente a França, adversária já enfrentada na fase de grupos, quando a equipe comandada por José Roberto Guimarães levou a melhor.

Invicta até aqui, a equipe verde e amarela segue em busca do título mundial.

Confira abaixo a tabela completa das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, com os confrontos programados para cada dia.

Seleções classificadas para as quartas de final do Mundial Feminino 2025

  • Brasil
  • Holanda
  • Japão
  • França
  • Estados Unidos
  • Turquia
  • Itália
  • Polônia

Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei

Oitavas de final (horários de Brasília):

  • Sérvia 2 x 3 Holanda
  • Japão 3 x 0 Tailândia
  • Itália 3x0 Alemanha
  • Polônia 3x2 Bélgica
  • China 1x3 França
  • Brasil 3x1 República Dominicana
  • Estados Unidos 3 x 0 Canadá 
  • Turquia 3 x 0 Eslovênia 

Quartas de final:

  • 03/09 às 7h - Holanda x Japão
  • 03/09 às 10h30 - Itália x Polônia
  • 04/09 às 7h - Brasil x França
  • 04/09 às 10h30 - Estados Unidos x Turquia

Semifinais:

  • Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4
  • Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Brasil x República Dominicana ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Vôlei 2025
Vôlei Feminino

Transmissão Brasil x República Dominicana ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Vôlei 2025
Mundial de Vôlei Feminino 2025: dois jogos definem vagas nas quartas neste sábado; veja confrontos e horários
Vôlei Feminino

Mundial de Vôlei Feminino 2025: dois jogos definem vagas nas quartas neste sábado; veja confrontos e horários

Compartilhe

Tags