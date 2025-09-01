Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a final
A seleção brasileira vem fazendo uma boa campanha até o momento na competição e chega empolgada para enfrentar a França nas quartas de final.
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima da reta final, e já estão definidas as oito seleções que disputarão as quartas de final da competição.
A seleção brasileira assegurou sua vaga na próxima fase ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1. Agora, o Brasil terá pela frente a França, adversária já enfrentada na fase de grupos, quando a equipe comandada por José Roberto Guimarães levou a melhor.
Invicta até aqui, a equipe verde e amarela segue em busca do título mundial.
Confira abaixo a tabela completa das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, com os confrontos programados para cada dia.
Seleções classificadas para as quartas de final do Mundial Feminino 2025
- Brasil
- Holanda
- Japão
- França
- Estados Unidos
- Turquia
- Itália
- Polônia
Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei
Oitavas de final (horários de Brasília):
- Sérvia 2 x 3 Holanda
- Japão 3 x 0 Tailândia
- Itália 3x0 Alemanha
- Polônia 3x2 Bélgica
- China 1x3 França
- Brasil 3x1 República Dominicana
- Estados Unidos 3 x 0 Canadá
- Turquia 3 x 0 Eslovênia
Quartas de final:
- 03/09 às 7h - Holanda x Japão
- 03/09 às 10h30 - Itália x Polônia
- 04/09 às 7h - Brasil x França
- 04/09 às 10h30 - Estados Unidos x Turquia
Semifinais:
- Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4
- Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3
*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.