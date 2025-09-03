fechar
Se o Brasil vencer a França, quem enfrenta na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino? Veja o chaveamento

A competição mais disputada entre seleções femininas de vôlei está chegando ao fim, e, já na próxima semana, terá início o torneio masculino.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 11:49
Seleção brasileira feminina começou com o pé direito no Campeonato Mundial de Vôlei 2025. Nesta sexta-feira (22), o time comandado por José Roberto Guimarães não deu chances à Grécia e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/15 e 25/16, pelo Grupo C. A capitã Gabi Guimarães foi o grande destaque da [&#8230;] - Foto: Divulgação volleyballworld.com

O Brasil já conhece seu possível adversário na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025. Porém, para que isso aconteça, a Seleção precisa primeiro vencer a França, em confronto válido pelas quartas de final.

A partida acontece nesta quinta-feira (04), às 7h (horário de Brasília), com transmissão oficial no Brasil.

Após as quartas e semifinais do torneio, haverá a disputa das medalhas de bronze e de ouro já neste sábado (06), quando a competição será finalizada.

Quem o Brasil enfrenta se vencer a França?

Caso a Seleção Brasileira feminina conquiste a vitória sobre a França nesta quinta-feira (04), as brasileiras enfrentarão a Itália, que superou a Polônia nas quartas de final.

A partida está prevista para este sábado (06), com início às 9h30 (horário de Brasília).

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

  • 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
  • 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)

4 de setembro, quinta-feira

  • 7h: Brasil x França (quartas 3)
  • 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)

Semifinais

6 de setembro, sábado

  • 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
  • 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil ou França)

Final

7 de setembro, domingo

  • 5h30: Disputa do bronze
  • 9h30: Disputa do ouro

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

  • 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
  • 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
  • 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil x França

