Se o Brasil vencer a França, quem enfrenta na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino? Veja o chaveamento
A competição mais disputada entre seleções femininas de vôlei está chegando ao fim, e, já na próxima semana, terá início o torneio masculino.
O Brasil já conhece seu possível adversário na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025. Porém, para que isso aconteça, a Seleção precisa primeiro vencer a França, em confronto válido pelas quartas de final.
A partida acontece nesta quinta-feira (04), às 7h (horário de Brasília), com transmissão oficial no Brasil.
Após as quartas e semifinais do torneio, haverá a disputa das medalhas de bronze e de ouro já neste sábado (06), quando a competição será finalizada.
Quem o Brasil enfrenta se vencer a França?
Caso a Seleção Brasileira feminina conquiste a vitória sobre a França nesta quinta-feira (04), as brasileiras enfrentarão a Itália, que superou a Polônia nas quartas de final.
A partida está prevista para este sábado (06), com início às 9h30 (horário de Brasília).
Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Quartas de final
3 de setembro, quarta-feira
- 7h: Países Baixos x Japão (quartas 1)
- 10h30: Itália x Polônia (quartas 2)
4 de setembro, quinta-feira
- 7h: Brasil x França (quartas 3)
- 10h30: Estados Unidos x Turquia (quartas 4)
Semifinais
6 de setembro, sábado
- 5h30: Semifinal 1 (Japão x EUA ou Turquia)
- 9h30: Semifinal 2 (Itália x Brasil ou França)
Final
7 de setembro, domingo
- 5h30: Disputa do bronze
- 9h30: Disputa do ouro
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil x França