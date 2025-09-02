Que horas será o jogo entre Brasil e França no Mundial de Vôlei Feminino 2025?
Invicta na competição, o Brasil venceu Grécia, França, Porto Rico e República Dominicana e agora busca garantir a classificação para as semifinais.
O Brasil se classificou para as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 no último domingo (31), após vencer a República Dominicana, mantendo até agora 100% de aproveitamento. A seleção enfrentará a França nesta fase.
O principal objetivo da equipe brasileira é conquistar o título inédito do campeonato, para o que precisará superar um caminho desafiador.
Na fase preliminar, as 32 equipes foram distribuídas em oito grupos de quatro times e se enfrentaram em turno único. As duas primeiras equipes de cada grupo avançaram para a fase final.
Ao todo,são oito jogos nas oitavas de final, quatro nas quartas, duas partidas nas semifinais, além das disputas pelo terceiro lugar e pelo título, totalizando 64 partidas no torneio.
Que horas começa o jogo entre Brasil e França?
O duelo acontece nesta quinta-feira (04), a partir das 7h (horário de Brasília), em Bangkok, Tailândia.
Ficha de jogo
- Data: 04 de setembro, quinta
- Horário: 7h (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12