fechar
Volei |

Que horas será o jogo entre Brasil e França no Mundial de Vôlei Feminino 2025?

Invicta na competição, o Brasil venceu Grécia, França, Porto Rico e República Dominicana e agora busca garantir a classificação para as semifinais.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/09/2025 às 17:11
Gabi, ponta e capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino
Gabi, ponta e capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino - Instagram/CBV

O Brasil se classificou para as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 no último domingo (31), após vencer a República Dominicana, mantendo até agora 100% de aproveitamento. A seleção enfrentará a França nesta fase.

O principal objetivo da equipe brasileira é conquistar o título inédito do campeonato, para o que precisará superar um caminho desafiador.

Na fase preliminar, as 32 equipes foram distribuídas em oito grupos de quatro times e se enfrentaram em turno único. As duas primeiras equipes de cada grupo avançaram para a fase final.

Ao todo,são oito jogos nas oitavas de final, quatro nas quartas, duas partidas nas semifinais, além das disputas pelo terceiro lugar e pelo título, totalizando 64 partidas no torneio.

Que horas começa o jogo entre Brasil e França?

O duelo acontece nesta quinta-feira (04), a partir das 7h (horário de Brasília), em Bangkok, Tailândia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha de jogo

  • Data: 04 de setembro, quinta
  • Horário: 7h (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Leia Também

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12

Leia também

Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a final
Mundial de Vôlei

Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a final
Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Vôlei Feminino

Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Compartilhe

Tags