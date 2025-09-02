Que horas será o jogo entre Brasil e França no Mundial de Vôlei Feminino 2025?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invicta na competição, o Brasil venceu Grécia, França, Porto Rico e República Dominicana e agora busca garantir a classificação para as semifinais.

O Brasil se classificou para as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 no último domingo (31), após vencer a República Dominicana, mantendo até agora 100% de aproveitamento. A seleção enfrentará a França nesta fase.

O principal objetivo da equipe brasileira é conquistar o título inédito do campeonato, para o que precisará superar um caminho desafiador.

Na fase preliminar, as 32 equipes foram distribuídas em oito grupos de quatro times e se enfrentaram em turno único. As duas primeiras equipes de cada grupo avançaram para a fase final.

Ao todo,são oito jogos nas oitavas de final, quatro nas quartas, duas partidas nas semifinais, além das disputas pelo terceiro lugar e pelo título, totalizando 64 partidas no torneio.

Que horas começa o jogo entre Brasil e França?

O duelo acontece nesta quinta-feira (04), a partir das 7h (horário de Brasília), em Bangkok, Tailândia.

Ficha de jogo

Data: 04 de setembro, quinta

04 de setembro, quinta Horário: 7h (horário de Brasília)

7h (horário de Brasília) Local: Bangkok, na Tailândia

Bangkok, na Tailândia Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino