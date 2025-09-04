fechar
Volei |

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025

A grande final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima, e a Seleção Brasileira segue sendo uma das grandes favoritas ao título deste ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 5:00
- Divulgação, FIVB

Nesta quinta-feira (04), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a França, em jogo válido pelas quartas de final. O jogo acontece a partir das 7h (horário de Brasília).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Brasil e França não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:

  • SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
  • VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
  • Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.

Passo a passo para assistir online:

Pelo VBTV:

  • Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
  • Crie uma conta ou faça login.
  • Escolha o pacote que inclui o Mundial Feminino de Vôlei 2025.
  • Realize o pagamento e confirme a assinatura.
  • Procure pelo confronto Brasil x França e assista ao vivo.

Pelo Globoplay:

  • Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
  • Faça login ou crie uma conta.
  • Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
  • Busque o jogo Brasil x França e acompanhe a transmissão.

Ficha de jogo

  • Data: 04 de setembro, quinta
  • Horário: 7h (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12

Brasil x França: seleção enfrentará ataque poderoso e saque perigoso no Mundial de Vôlei
Mundial de Vôlei Feminino 2025: duas seleções classificadas para a semifinal; veja o chaveamento completo
