Volei |
Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
A grande final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 se aproxima, e a Seleção Brasileira segue sendo uma das grandes favoritas ao título deste ano.
Nesta quinta-feira (04), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a França, em jogo válido pelas quartas de final. O jogo acontece a partir das 7h (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Brasil e França não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:
- SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
- VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
- Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.
Passo a passo para assistir online:
Pelo VBTV:
- Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
- Crie uma conta ou faça login.
- Escolha o pacote que inclui o Mundial Feminino de Vôlei 2025.
- Realize o pagamento e confirme a assinatura.
- Procure pelo confronto Brasil x França e assista ao vivo.
Pelo Globoplay:
Vamos conversar no ZAP?ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
- Faça login ou crie uma conta.
- Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
- Busque o jogo Brasil x França e acompanhe a transmissão.
Ficha de jogo
- Data: 04 de setembro, quinta
- Horário: 7h (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Leia Também
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12