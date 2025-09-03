fechar
Volei | Notícia

Brasil x França: seleção enfrentará ataque poderoso e saque perigoso no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira não terá vida fácil em seu próximo confronto no Mundial de Vôlei Feminino, quando enfrentará a França nas quartas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 14:39
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL - Reprodução/ Volleyball World

A Seleção Brasileira disputa as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, e a França será sua próxima adversária já nesta quinta-feira (04).

O confronto acontece a partir das 7h (horário de Brasília).

Para este confronto, o Brasil não terá vida fácil. Mesmo tendo vencido a França na fase de grupos, a seleção francesa é extremamente forte e conta com jogadoras de alto nível.

A principal atleta da equipe é Helena Cazaute, destaque entre as maiores pontuadoras do campeonato, com 89 pontos, além de liderar o ranking de recepção. Camisa número 1 e capitã da França, a ponteira tem 27 anos e 1,84m de altura

Ela iniciou a carreira atuando em clubes franceses antes de se transferir para o Chieri, da Itália.

Na temporada 2023/24, Cazaute defendeu o Milano, onde jogou ao lado da estrela italiana Paola Egonu, eleita a melhor jogadora do mundo em 2024.

Recentemente, a francesa assinou contrato com o VakifBank, da Turquia, encerrando sua passagem pelo voleibol italiano.

Além da capitã, a França também conta com a melhor sacadora do Mundial: Ndiaye, que já acumula 10 aces na competição e promete ser outro nome para se acompanhar de perto durante o jogo.

Ficha de jogo

  • Data: 04 de setembro, quinta
  • Horário: 7h (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto: Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12

