Brasil x França: seleção enfrentará ataque poderoso e saque perigoso no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira não terá vida fácil em seu próximo confronto no Mundial de Vôlei Feminino, quando enfrentará a França nas quartas de final.

A Seleção Brasileira disputa as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, e a França será sua próxima adversária já nesta quinta-feira (04).

O confronto acontece a partir das 7h (horário de Brasília).

Para este confronto, o Brasil não terá vida fácil. Mesmo tendo vencido a França na fase de grupos, a seleção francesa é extremamente forte e conta com jogadoras de alto nível.

A principal atleta da equipe é Helena Cazaute, destaque entre as maiores pontuadoras do campeonato, com 89 pontos, além de liderar o ranking de recepção. Camisa número 1 e capitã da França, a ponteira tem 27 anos e 1,84m de altura

Ela iniciou a carreira atuando em clubes franceses antes de se transferir para o Chieri, da Itália.

Na temporada 2023/24, Cazaute defendeu o Milano, onde jogou ao lado da estrela italiana Paola Egonu, eleita a melhor jogadora do mundo em 2024.

Recentemente, a francesa assinou contrato com o VakifBank, da Turquia, encerrando sua passagem pelo voleibol italiano.

Além da capitã, a França também conta com a melhor sacadora do Mundial: Ndiaye, que já acumula 10 aces na competição e promete ser outro nome para se acompanhar de perto durante o jogo.

Ficha de jogo

Data: 04 de setembro, quinta

04 de setembro, quinta Horário: 7h (horário de Brasília)

7h (horário de Brasília) Local: Bangkok, na Tailândia

Bangkok, na Tailândia Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

