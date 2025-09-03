Quando começa o Mundial de Vôlei Masculino? Veja datas e jogos do Brasil
O Mundial de Vôlei Feminino está chegando ao fim, mas não tem problema: em breve será a vez dos meninos, que já têm calendário e jogos definidos.
O Mundial de Vôlei Masculino de 2025 reunirá 32 seleções entre as mais fortes do mundo, prometendo uma disputa de altíssimo nível. A competição será realizada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro.
No sorteio, a Seleção Brasileira caiu no Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China.
Dono de três títulos mundiais, o Brasil tenta voltar ao topo após mais de uma década sem conquistas, já que sua última taça foi levantada em 2010, e desde então o pódio teve novos campeões, como a Itália em 2022.
A edição de 2025 será histórica, pois marca a primeira vez em que o torneio contará com 32 participantes, divididos em oito grupos de quatro equipes.
Outra novidade é que a competição passa a ser disputada bienalmente. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, dando início à fase de mata-mata.
Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
- Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
- Quartas de final: 24 e 25 de setembro
- Semifinais: 27 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro
Seleções classificadas para o Mundial de Vôlei Masculino 2025
África
- Egito (campeão africano)
- Argélia (vice-campeã africana)
- Líbia (terceira colocada africana)
- Tunísia (classificada pelo ranking mundial)
América do Norte e América Central
- Estados Unidos (campeão Norceca)
- Canadá (vice-campeão Norceca)
- Cuba (terceiro colocado Norceca)
América do Sul
- Argentina (campeã sul-americana)
- Brasil (vice sul-americano)
- Colômbia (terceiro colocado sul-americano)
- Chile (classificada pelo ranking mundial)
Ásia
- Filipinas (país-sede)
- Japão (campeão asiático)
- República Islâmica do Irã (vice-campeão asiático)
- Catar (terceiro colocado asiático)
- República da Coreia (classificada pelo ranking mundial)
- República Popular da China (classificada pelo ranking mundial)
Europa
- Itália (atual campeã)
- Polônia (campeã européia)
- Eslovênia (terceira colocada européia)
- França (quarta colocada européia)
- Países Baixos (classificada pelo ranking mundial)
- Romênia (classificada pelo ranking mundial)
- Finlândia (classificada pelo ranking mundial)
- Portugal (classificada pelo ranking mundial)
- Alemanha (classificada pelo ranking mundial)
- Bulgária (classificada pelo ranking mundial)
- Ucrânia (classificada pelo ranking mundial)
- Bélgica (classificada pelo ranking mundial)
- Türkiey (classificada pelo ranking mundial)
- Sérvia (classificada pelo ranking mundial)
- Tchéquia (classificada pelo ranking mundial)
Veja o formato e os grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025
Grupo A
- Filipinas
- República Islâmica do Irã
- Egito
- Tunísia
Grupo B
- Polônia
- Países Baixos
- Catar
- Romênia
Grupo C
- França
- Argentina
- Finlândia
- República da Coreia
Grupo D
- Estados Unidos
- Cuba
- Portugal
- Colômbia
Grupo E
- Eslovênia
- Alemanha
- Bulgária
- Chile
Grupo F
- Itália
- Ucrânia
- Bélgica
- Argélia
Grupo G
- Japão
- Canadá
- Türkiey
- Líbia
Grupo H
- Brasil
- Sérvia
- Tchéquia
- República Popular da China