Volei | Notícia

Quando começa o Mundial de Vôlei Masculino? Veja datas e jogos do Brasil

O Mundial de Vôlei Feminino está chegando ao fim, mas não tem problema: em breve será a vez dos meninos, que já têm calendário e jogos definidos.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 15:21
Seleção brasileira masculina de vôlei
Seleção brasileira masculina de vôlei - FIVB

O Mundial de Vôlei Masculino de 2025 reunirá 32 seleções entre as mais fortes do mundo, prometendo uma disputa de altíssimo nível. A competição será realizada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro.

No sorteio, a Seleção Brasileira caiu no Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China.

Dono de três títulos mundiais, o Brasil tenta voltar ao topo após mais de uma década sem conquistas, já que sua última taça foi levantada em 2010, e desde então o pódio teve novos campeões, como a Itália em 2022.

A edição de 2025 será histórica, pois marca a primeira vez em que o torneio contará com 32 participantes, divididos em oito grupos de quatro equipes.

Outra novidade é que a competição passa a ser disputada bienalmente. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, dando início à fase de mata-mata.

Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025

  • Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
  • Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
  • Quartas de final: 24 e 25 de setembro
  • Semifinais: 27 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro

Seleções classificadas para o Mundial de Vôlei Masculino 2025

África

  • Egito (campeão africano)
  • Argélia (vice-campeã africana)
  • Líbia (terceira colocada africana)
  • Tunísia (classificada pelo ranking mundial)

América do Norte e América Central

  • Estados Unidos (campeão Norceca)
  • Canadá (vice-campeão Norceca)
  • Cuba (terceiro colocado Norceca)

América do Sul

  • Argentina (campeã sul-americana)
  • Brasil (vice sul-americano)
  • Colômbia (terceiro colocado sul-americano)
  • Chile (classificada pelo ranking mundial)

Ásia

  • Filipinas (país-sede)
  • Japão (campeão asiático)
  • República Islâmica do Irã (vice-campeão asiático)
  • Catar (terceiro colocado asiático)
  • República da Coreia (classificada pelo ranking mundial)
  • República Popular da China (classificada pelo ranking mundial)

Europa

  • Itália (atual campeã)
  • Polônia (campeã européia)
  • Eslovênia (terceira colocada européia)
  • França (quarta colocada européia)
  • Países Baixos (classificada pelo ranking mundial)
  • Romênia (classificada pelo ranking mundial)
  • Finlândia (classificada pelo ranking mundial)
  • Portugal (classificada pelo ranking mundial)
  • Alemanha (classificada pelo ranking mundial)
  • Bulgária (classificada pelo ranking mundial)
  • Ucrânia (classificada pelo ranking mundial)
  • Bélgica (classificada pelo ranking mundial)
  • Türkiey (classificada pelo ranking mundial)
  • Sérvia (classificada pelo ranking mundial)
  • Tchéquia (classificada pelo ranking mundial)

Veja o formato e os grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Grupo A

  • Filipinas
  • República Islâmica do Irã
  • Egito
  • Tunísia

Grupo B

  • Polônia
  • Países Baixos
  • Catar
  • Romênia

Grupo C

  • França
  • Argentina
  • Finlândia
  • República da Coreia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Cuba
  • Portugal
  • Colômbia

Grupo E

  • Eslovênia
  • Alemanha
  • Bulgária
  • Chile

Grupo F

  • Itália
  • Ucrânia
  • Bélgica
  • Argélia

Grupo G

  • Japão
  • Canadá
  • Türkiey
  • Líbia

Grupo H

  • Brasil
  • Sérvia
  • Tchéquia
  • República Popular da China

