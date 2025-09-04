Grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino: veja datas e confrontos
Pela primeira vez, o torneio terá 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final
O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá as 32 principais seleções do mundo em uma competição de alto nível e muita emoção. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.
Pela primeira vez, o campeonato contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções cada, e, a partir desta edição, passará a ser realizado bienalmente.
Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que começa nas oitavas de final.
Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025
- Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
- Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
- Quartas de final: 24 e 25 de setembro
- Semifinais: 27 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja o grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino 2025
O Brasil está no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China. A tradicional competição será disputada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro deste ano.
Ao todo, serão oito grupos com quatro seleções cada, na primeira edição do campeonato com 32 participantes.
Grupo A
- Filipinas
- República Islâmica do Irã
- Egito
- Tunísia
Grupo B
- Polônia
- Países Baixos
- Catar
- Romênia
Grupo C
- França
- Argentina
- Finlândia
- República da Coreia
Grupo D
- Estados Unidos
- Cuba
- Portugal
- Colômbia
Grupo E
- Eslovênia
- Alemanha
- Bulgária
- Chile
Grupo F
- Itália
- Ucrânia
- Bélgica
- Argélia
Grupo G
- Japão
- Canadá
- Türkiey
- Líbia
Grupo H
- Brasil
- Sérvia
- Tchéquia
- República Popular da China