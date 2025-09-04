Grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino: veja datas e confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez, o torneio terá 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final

O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá as 32 principais seleções do mundo em uma competição de alto nível e muita emoção. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.

Pela primeira vez, o campeonato contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções cada, e, a partir desta edição, passará a ser realizado bienalmente.

Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que começa nas oitavas de final.

Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Fase de grupos: 12 a 18 de setembro

12 a 18 de setembro Oitavas de final: 20 a 23 de setembro

20 a 23 de setembro Quartas de final: 24 e 25 de setembro

24 e 25 de setembro Semifinais: 27 de setembro

27 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro

Veja o grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino 2025

O Brasil está no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China. A tradicional competição será disputada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro deste ano.

Ao todo, serão oito grupos com quatro seleções cada, na primeira edição do campeonato com 32 participantes.

Grupo A

Filipinas

República Islâmica do Irã

Egito

Tunísia

Grupo B

Polônia

Países Baixos

Catar

Romênia

Grupo C

França

Argentina

Finlândia

República da Coreia

Grupo D

Estados Unidos

Cuba

Portugal

Colômbia

Grupo E

Eslovênia

Alemanha

Bulgária

Chile

Grupo F

Itália

Ucrânia

Bélgica

Argélia

Grupo G

Japão

Canadá

Türkiey

Líbia

Grupo H