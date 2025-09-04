fechar
Grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino: veja datas e confrontos

Pela primeira vez, o torneio terá 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 11:28
Seleção brasileira masculina de vôlei
Seleção brasileira masculina de vôlei - FIVB

O Mundial de Vôlei Masculino 2025 reunirá as 32 principais seleções do mundo em uma competição de alto nível e muita emoção. O torneio será disputado entre 12 e 28 de setembro, nas Filipinas.

Pela primeira vez, o campeonato contará com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções cada, e, a partir desta edição, passará a ser realizado bienalmente.

Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que começa nas oitavas de final.

Programação completa do Mundial de Vôlei Masculino 2025

  • Fase de grupos: 12 a 18 de setembro
  • Oitavas de final: 20 a 23 de setembro
  • Quartas de final: 24 e 25 de setembro
  • Semifinais: 27 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 28 de setembro

Veja o grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino 2025

O Brasil está no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China. A tradicional competição será disputada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro deste ano.

Ao todo, serão oito grupos com quatro seleções cada, na primeira edição do campeonato com 32 participantes.

Grupo A

  • Filipinas
  • República Islâmica do Irã
  • Egito
  • Tunísia

Grupo B

  • Polônia
  • Países Baixos
  • Catar
  • Romênia

Grupo C

  • França
  • Argentina
  • Finlândia
  • República da Coreia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Cuba
  • Portugal
  • Colômbia

Grupo E

  • Eslovênia
  • Alemanha
  • Bulgária
  • Chile

Grupo F

  • Itália
  • Ucrânia
  • Bélgica
  • Argélia

Grupo G

  • Japão
  • Canadá
  • Türkiey
  • Líbia

Grupo H

  • Brasil
  • Sérvia
  • Tchéquia
  • República Popular da China

