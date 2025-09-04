Próximo adversário do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja data e horário
Buscando o título inédito no Mundial de Vôlei Feminino 2025, a Seleção Brasileira segue viva ao lado de Itália, EUA, Turquia e Japão.
O Brasil se classificou para a próxima fase do Mundial de Vôlei Feminino e disputará a semifinal da competição após vencer a França na manhã desta última quinta-feira (04), garantindo presença entre as quatro melhores seleções do torneio.
Confiantes e em busca do título inédito, as brasileiras terão pela frente a Itália, que foi a algoz do Brasil na final da Liga das Nações 2025. Atual campeã olímpica em Paris 2024, a equipe italiana vem com uma invencibilidade de 34 partidas.
Enquanto a Itália tenta o bicampeonato mundial, o Brasil busca seu primeiro título. A Itália conquistou o Mundial em 2002 e é tricampeã consecutiva da Liga das Nações.
A última derrota das europeias foi justamente para o time de Zé Roberto Guimarães: em 1º de junho de 2024, o Brasil venceu as italianas por 3 sets a 2 pela Liga das Nações. O time brasileiro tentará repetir o feito neste sábado.
Quando será o confronto?
A partida está marcada para sábado, 6 de setembro, a partir das 9h30, no horário de Brasília.
Ficha de jogo
- Data: 06 de setembro, sábado
- Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
- 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália