fechar
Volei | Notícia

Próximo adversário do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja data e horário

Buscando o título inédito no Mundial de Vôlei Feminino 2025, a Seleção Brasileira segue viva ao lado de Itália, EUA, Turquia e Japão.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 9:11
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL - Reprodução/ Volleyball World

O Brasil se classificou para a próxima fase do Mundial de Vôlei Feminino e disputará a semifinal da competição após vencer a França na manhã desta última quinta-feira (04), garantindo presença entre as quatro melhores seleções do torneio.

Confiantes e em busca do título inédito, as brasileiras terão pela frente a Itália, que foi a algoz do Brasil na final da Liga das Nações 2025. Atual campeã olímpica em Paris 2024, a equipe italiana vem com uma invencibilidade de 34 partidas.

Enquanto a Itália tenta o bicampeonato mundial, o Brasil busca seu primeiro título. A Itália conquistou o Mundial em 2002 e é tricampeã consecutiva da Liga das Nações.

A última derrota das europeias foi justamente para o time de Zé Roberto Guimarães: em 1º de junho de 2024, o Brasil venceu as italianas por 3 sets a 2 pela Liga das Nações. O time brasileiro tentará repetir o feito neste sábado.

Quando será o confronto?

A partida está marcada para sábado, 6 de setembro, a partir das 9h30, no horário de Brasília.

Ficha de jogo

  • Data: 06 de setembro, sábado
  • Horário: 9h30 (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025

  • 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
  • 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
  • 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
  • 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
  • 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália

Leia também

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Vôlei Feminino

Transmissão Brasil x França ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025
Vôlei

Brasil bate a França e se classifica para a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025

Compartilhe

Tags