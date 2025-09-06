Volei |
Transmissão Brasil x Itália ao vivo, online e grátis? veja onde assistir o Mundial de Volêi Feminino 2025
Invicta há 34 jogos, a Itália é a atual campeã olímpica e da Liga das Nações. No entanto, nunca venceu a seleção brasileira em Mundiais.
A Seleção Brasileira disputa a semifinal do Mundial de Vôlei Feminino 2025, e a Itália será sua próxima adversária já neste sábado (06).
O confronto acontece a partir das 9h30 (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Brasil e Itália não será transmitido ao vivo de forma gratuita ou online. Para acompanhar a partida, há as seguintes opções oficiais:
- SporTV (canal fechado) – Transmissão pelo canal de TV por assinatura.
- VBTV (streaming da Federação Internacional de Vôlei) – Plataforma online, porém paga, que oferece a cobertura completa do torneio.
- Globoplay – Streaming pago que disponibiliza o SporTV ao vivo.
Passo a passo para assistir online:
Pelo VBTV:
- Acesse o site oficial do VBTV ou baixe o aplicativo.
- Crie uma conta ou faça login.
- Escolha o pacote que inclui o Mundial Feminino de Vôlei 2025.
- Realize o pagamento e confirme a assinatura.
- Procure pelo confronto Brasil x França e assista ao vivo.
Pelo Globoplay:
- Acesse o site ou aplicativo do Globoplay.
- Faça login ou crie uma conta.
- Assine o pacote que inclui o SporTV ao vivo.
- Busque o jogo Brasil x França e acompanhe a transmissão.
Ficha de jogo
- Data: 06 de setembro, sábado
- Horário: 9h30 (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos e resultados do Brasil no Mundial de vôlei feminino 2025
- 22 de agosto (sexta-feira): Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17, 15/13
- 26 de agosto (terça-feira) - Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18
- 31 de agosto (domingo) - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12
- 4 de setembro (quinta-feira) - Brasil 3 x 0 França - 27/25, 33/31 e 29/25
- 6 de setembro (sábado) – Brasil x Itália