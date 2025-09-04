Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino? Confira a lista completa
Na edição de 2025, 32 equipes disputam o Mundial de Vôlei Masculino nas Filipinas, de 12 a 28 de setembro, com grupos e mata-mata.
O Mundial de Vôlei Masculino é uma das principais competições da modalidade, reunindo as melhores seleções do planeta em busca do título mundial.
Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o torneio passou a ser realizado a cada dois anos, após décadas com edições a cada quatro anos. Sua primeira edição ocorreu em 1949.
Na edição atual, 32 equipes disputarão o título, e a competição será realizada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro de 2025. O campeonato inclui fase de grupos, seguida de confrontos eliminatórios, até a decisão do grande campeão.
Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino?
A seleção brasileira tem um histórico marcante no torneio, com três títulos mundiais consecutivos conquistados (2002, 2006 e 2010), todos sob o comando do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho.
Além disso, o Brasil soma duas medalhas de prata (1982 e 2014).
Lista completa de campeões do Mundial de Vôlei Masculino
- 1949 - Tchecoslováquia
- 1952 - União Soviética
- 1956 - Tchecoslováquia
- 1960 - União Soviética
- 1962 - União Soviética
- 1966 - Tchecoslováquia
- 1970 - Alemanha Oriental
- 1974 - Polônia
- 1978 - União Soviética
- 1982 - União Soviética
- 1986 - Estados Unidos
- 1990 - Itália
- 1994 - Itália
- 1998 - Itália
- 2002 - Brasil
- 2006 - Brasil
- 2010 - Brasil
- 2014 - Polônia
- 2018 - Polônia
- 2022 - Itália
Confira a lista dos países com mais títulos no Mundial de Vôlei Masculino
- Rússia - 6 títulos
- Itália - 4 títulos
- Brasil - 3 títulos
- Polônia - 3 títulos
- Chéquia - 2 títulos
- Estados Unidos - 1 título
- Alemanha - 1 título