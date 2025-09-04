fechar
Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino? Confira a lista completa

Na edição de 2025, 32 equipes disputam o Mundial de Vôlei Masculino nas Filipinas, de 12 a 28 de setembro, com grupos e mata-mata.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/09/2025 às 12:08
O Mundial de Vôlei Masculino é uma das principais competições da modalidade, reunindo as melhores seleções do planeta em busca do título mundial.

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o torneio passou a ser realizado a cada dois anos, após décadas com edições a cada quatro anos. Sua primeira edição ocorreu em 1949.

Na edição atual, 32 equipes disputarão o título, e a competição será realizada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro de 2025. O campeonato inclui fase de grupos, seguida de confrontos eliminatórios, até a decisão do grande campeão.

Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino?

A seleção brasileira tem um histórico marcante no torneio, com três títulos mundiais consecutivos conquistados (2002, 2006 e 2010), todos sob o comando do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho.

Além disso, o Brasil soma duas medalhas de prata (1982 e 2014).

Lista completa de campeões do Mundial de Vôlei Masculino

  • 1949 - Tchecoslováquia
  • 1952 - União Soviética
  • 1956 - Tchecoslováquia
  • 1960 - União Soviética
  • 1962 - União Soviética
  • 1966 - Tchecoslováquia
  • 1970 - Alemanha Oriental
  • 1974 - Polônia
  • 1978 - União Soviética
  • 1982 - União Soviética
  • 1986 - Estados Unidos
  • 1990 - Itália
  • 1994 - Itália
  • 1998 - Itália
  • 2002 - Brasil
  • 2006 - Brasil
  • 2010 - Brasil
  • 2014 - Polônia
  • 2018 - Polônia
  • 2022 - Itália

Confira a lista dos países com mais títulos no Mundial de Vôlei Masculino

  1. Rússia - 6 títulos
  2. Itália - 4 títulos
  3. Brasil - 3 títulos
  4. Polônia - 3 títulos
  5. Chéquia - 2 títulos
  6. Estados Unidos - 1 título
  7. Alemanha - 1 título

