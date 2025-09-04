Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino? Confira a lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na edição de 2025, 32 equipes disputam o Mundial de Vôlei Masculino nas Filipinas, de 12 a 28 de setembro, com grupos e mata-mata.

O Mundial de Vôlei Masculino é uma das principais competições da modalidade, reunindo as melhores seleções do planeta em busca do título mundial.

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o torneio passou a ser realizado a cada dois anos, após décadas com edições a cada quatro anos. Sua primeira edição ocorreu em 1949.

Na edição atual, 32 equipes disputarão o título, e a competição será realizada nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro de 2025. O campeonato inclui fase de grupos, seguida de confrontos eliminatórios, até a decisão do grande campeão.

Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Masculino?

A seleção brasileira tem um histórico marcante no torneio, com três títulos mundiais consecutivos conquistados (2002, 2006 e 2010), todos sob o comando do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho.

Além disso, o Brasil soma duas medalhas de prata (1982 e 2014).

Lista completa de campeões do Mundial de Vôlei Masculino

1949 - Tchecoslováquia

1952 - União Soviética

1956 - Tchecoslováquia

1960 - União Soviética

1962 - União Soviética

1966 - Tchecoslováquia

1970 - Alemanha Oriental

1974 - Polônia

1978 - União Soviética

1982 - União Soviética

1986 - Estados Unidos

1990 - Itália

1994 - Itália

1998 - Itália

2002 - Brasil

2006 - Brasil

2010 - Brasil

2014 - Polônia

2018 - Polônia

2022 - Itália

Confira a lista dos países com mais títulos no Mundial de Vôlei Masculino