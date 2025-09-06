fechar
Brasil | Notícia

Desfile de 7 de Setembro tem esforço conjunto de equipes de segurança

O Comando Móvel da PM do DF estará presente no local. Unidades especializadas, como Cavalaria, BPCães e Bope, e da Polícia Civil estarão de prontidão

Por Agência Brasil Publicado em 06/09/2025 às 14:01
Em função da polarização política no País, desfile cívico do 7 de Setembro terá reforço na segurança
Em função da polarização política no País, desfile cívico do 7 de Setembro terá reforço na segurança - Bruno Peres/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Para garantir a segurança do público na região da Esplanada dos Ministérios, o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que ocorre neste domingo (7), terá um esforço conjunto entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa.

O Comando Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal estará presente no local. Unidades especializadas da corporação, como Cavalaria, BPCães e Bope, e da Polícia Civil, como a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA), estarão de prontidão. Toda a região será monitorada por câmeras e drones.

>> Veículos da EBC transmitem Desfile Cívico-Militar do 7 de setembro

Um esquema especial de segurança já foi colocado em prática em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado. As sessões no Supremo Tribunal Federal (STF) começaram na última terça-feira (2) e seguem até o dia 12.

Brasil Soberano será o tema central do desfile, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e outras autoridades.

Responsável pela segurança presidencial, o GSI atuará empregando meios das Forças Armadas. Além disso, o gabinete informou que opera de forma preventiva, "acompanhando e analisando rotineiramente a evolução de possíveis cenários de risco às autoridades".

A Esplanada dos Ministérios será interditada para o trânsito de veículos a partir das 17h deste sábado (6). As interdições envolvem a via S1, a partir da altura da Catedral ? onde veículos serão desviados para a via L2 Sul e a via N1, entre o 1º Grupamento de Bombeiro Militar e o acesso à via L2 Norte.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A partir das 23h, a interdição na S1 vai se expandir e começar a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e também alcança um trecho da via L4.

O que pode e não pode

O transporte público no domingo é gratuito no Distrito Federal e o metrô vai operar desde as 5h30, até às 19h. O acesso para o desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados na via S1, lateral da Catedral, e nas escadarias dos ministérios.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, sprays, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, latas, isopores, fogos de artifício, mochilas de grande porte, mastros, barracas e drones sem autorização. O desfile não permite também a presença de animais em geral, com exceção de cães guia.

Por outro lado, é permitido que as pessoas levem lanches, biscoitos, frutas ou outros alimentos, além de água, suco ou outras bebidas (desde que não seja em garrafas de vidro). Também é permitido o uso de máscaras hospitalares, bem como de bonés e chapéus, além de protetores solares, desde que não sejam sprays ou aerossóis.

O acesso às arquibancadas será controlado e encerrado assim que a capacidade máxima for atingida.

No local do desfile haverá locais para hidratação, além de banheiros químicos. As arquibancadas terão espaço adaptado para pessoas com deficiência, que poderão acessar o desfile pelo Bloco J.

Brasil soberano

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos brasileiros e Brasil do futuro. Um terceiro eixo trata do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro.

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, as apresentações da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Projeções especiais em celebração ao Dia da Independência estão sendo exibidas em prédios públicos de Brasília desde o início da semana. "O show de cores e imagens representa o povo brasileiro e o orgulho do Brasil em ser um país soberano", explicou o Palácio do Planalto.

As projeções seguem até este domingo nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal também estão iluminados com cores que remetem à data da Independência.

Leia também

Nem uma palavra a menos: Bolsonaro quer que Michelle repita a frase ‘ampla, geral e irrestrita’ no 7 de Setembro
Romoaldo de Souza

Nem uma palavra a menos: Bolsonaro quer que Michelle repita a frase ‘ampla, geral e irrestrita’ no 7 de Setembro
Projeto social leva diversas ações para Brasília Teimosa. Confira quais são os serviços ofertados
Serviços Gratuitos

Projeto social leva diversas ações para Brasília Teimosa. Confira quais são os serviços ofertados

Compartilhe

Tags