Nem uma palavra a menos: Bolsonaro quer que Michelle repita a frase ‘ampla, geral e irrestrita’ no 7 de Setembro

Governo incentiva ações do Grito dos Excluídos, enquanto Bolsonaro acompanha os protestos na Paulista de casa, pela TV, em função da prisão domiciliar

MINHA ONU, MINHA VIDA!

A delegação brasileira, quase sempre uma das mais infladas durante a Assembleia das Nações Unidas, poderá ser limitada este ano. Uma informação da agência de notícias Associated Press indica que o governo dos Estados Unidos estaria propenso a impor restrições na concessão de vistos. No ano passado, a comitiva do presidente Lula da Silva (PT) lotou dois aviões com mais de 100 participantes.

IRRITADO

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não gostou do comentário de um líder partidário que insinuou uma perda de prestígio diante das investidas de deputados que, recentemente, invadiram a mesa e não deixaram Motta se sentar na cadeira de presidente.

SERIA DIFERENTE SE FOSSE NO SENADO

O mesmo líder afirmou que se fosse no Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) teria sido mais duro com os possíveis invasores.

‘MEDIA TRAINING’

Impedido de participar das manifestações do 7 de Setembro devido à prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) designou a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro como sua representante no ato que acontece na avenida Paulista (SP), neste domingo. Bolsonaro recomendou que, ao menos dez vezes — “ou até mais se for preciso” — ela deve enfatizar que “o país está pedindo” urgência na votação do projeto de lei que trata da “anistia ampla, geral e irrestrita, exatamente assim: nessa ordem”.

NO AGUARDO

Mas, à boca miúda, Michelle ainda não confirmou presença em São Paulo. Presidente do PL-Mulher, a ex-primeira-dama gravou um depoimento de cinco minutos para ser exibido nos protestos da direita, em todo o país. O motivo da dúvida da viagem é que a saúde do ex-presidente está “sensivelmente comprometida”.

ATENDENDO A PEDIDOS

O “Grito dos Excluídos”, que andava meio desarticulado, volta a realizar manifestações no 7 de Setembro. Neste ano, as organizações sociais empunham as bandeiras vermelhas com o lema: Cuidar da Casa Comum e da Democracia é Luta de Todo Dia”. No Recife o ato ocorrerá no Parque Treze de Maio. Em Brasília, na praça Zumbi dos Palmares, no centro da cidade.

PENSE NISSO!

O marketing da enganação do governo Lula chegou ao limite. Na quinta-feira (4), em Belo Horizonte (MG), dois ministros, ladeando o presidente, ergueram um botijão de gás durante o lançamento do programa que vou chamar de “meu botijão, minha vida”. Os “equipamentos” estavam vazios.

Com um rombo no caixa “nunca antes…” — expressão que o presidente tanto gosta de usar — é o suprassumo da irresponsabilidade fiscal.

Mas o que é uma pedalada aqui, outra acolá, para um governo que tem projetos de poder, como dizia o chefe do “Mensalão do PT”, José Dirceu?

A conta vai chegar.

Pense nisso!