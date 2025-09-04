Prévias de Olinda, 7 de setembro e temporada de praias terão reforço na segurança; veja como será o esquema

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A SDS divulgou os detalhes nesta quarta-feira (4), em coletiva de imprensa conjunta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros

Clique aqui e escute a matéria

Com a chegada do feriado de 7 de setembro, as prévias do Carnaval de Olinda e o início da Operação Verão, que se estende ao longo da temporada de praias, haverá um reforço significativo na segurança.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) realizou, nesta quarta-feira (4), uma coletiva de imprensa conjunta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Reforço policial nas prévias de Olinda

A Polícia Militar designou 405 policiais militares, divididos em patrulhas de seis a oito integrantes com reforço dos novos policias militares que estão fazendo parte do lançamento, configurando patrulhas de força para atuar nas prévias de Olinda.

Já a Polícia Civil anunciou a instalação de três unidades voltadas especificamente para o atendimento durante as prévias carnavalescas.

“Nós estaremos em três frentes. São três unidades que serão empregadas nas prévias de Olinda. A gente vai ter a DEAN, que vai cuidar dos crimes voltados à importunação sexual, que podem acontecer nas prévias de Olinda”, explicou a delegada Euricelia, da DESEC de Olinda.

Além da unidade especializada, a corporação também contará com um ônibus no Centro Histórico para registro de boletins de ocorrência e o reforço na Delegacia do Varadouro.

“A gente teve um incremento grande da Polícia Militar. Então, tivemos que incrementar também a Polícia Civil na Delegacia do Varadouro, que é onde vai receber o maior número de ocorrências, para poder conseguir dar a resposta que é necessária”, completou.

Segurança no 7 de Setembro

Durante uma entrevista ao vivo para o TV Jornal Meio-Dia, o diretor adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar, Hélio Ribeiro, detalhou o efetivo que será empregado nos eventos deste fim de semana.

Segundo ele, 566 policiais militares, incluindo alunos oficiais, estudantes do Colégio da Polícia Militar e unidades especializadas como o Batalhão de Trânsito, o Batalhão Rodoviário e o canil, estarão presentes no desfile cívico do 7 de Setembro.

Para garantir a segurança da população, 275 policiais militares estarão distribuídos no entorno dos eixos de acesso à Avenida Mascarenhas de Morais, com atuação em paradas de ônibus, vias de acesso, terminais integrados e plataformas de metrô.

Ribeiro destacou que, por se tratar do primeiro domingo das prévias, será realizado uma análise da operação para avaliar a necessidade de ajustes ou incremento no policiamento.

O Corpo de Bombeiros também estará presente no desfile cívico da Independência, que ocorre neste domingo (7).

“Nós vamos ter 190 bombeiros militares desfilando a pé, bombeiros também desfilando nas nossas viaturas. E 14 viaturas e mais duas embarcações no desfile”, detalhou o coronel Valfrido Curvelo, diretor integrado do Corpo de Bombeiros.

Operação Verão nas praias

Com o aumento da movimentação nas praias durante a temporada, o Corpo de Bombeiros também apresentou o planejamento da Operação Verão, que se inicia neste fim de semana e segue até março de 2026.

“Nós vamos ter um incremento nos postos de guarda-vida, porque tem um aumento maior do público que procura as praias, turistas. Então vamos ter um incremento tanto durante a semana, com 12 postos fixos e itinerantes, como no final de semana, com 17 postos fixos e itinerantes, percorrendo as praias de Recife, Jaboatão e Olinda”, afirmou o coronel.

O reforço também inclui motos aquáticas, botes infláveis e embarcações, além de ações preventivas e educativas.

“São ocorrências diversas, às vezes o guarda-vida está lá, não só para fazer o socorro, mas muito mais para fazer também uma ação preventiva, de orientação. Quando ele verifica que algum banhista está em perigo iminente, ele se antecede para que não ocorra um mal maior”, explicou.

O oficial também deixou orientações aos banhistas para garantir a segurança no período.

“Primeiro, nunca entre no mar só. Evitem tomar banho no início da manhã e no final da tarde, porque os animais marinhos estão mais ativos, principalmente os tubarões. Obedeçam as placas de sinalização e principalmente as orientações do nosso guarda-vidas. Se tiver algum sangramento, não entre na praia. Se tiver algum material muito brilhoso, evitem entrar na água, que chama muita atenção. Tomem banho, principalmente, antes dos arrecifes”, completou.



Denúncia Interativa

Durante a coletiva, foi apresentado o Denúncia Interativa, plataforma online lançada em julho pela Secretaria de Defesa Social.

O sistema permite que a população registre informações sobre crimes de forma 100% anônima e sigilosa, sem necessidade de cadastro.

“A população vai acessar o site, e no momento em que eles acessarem, vão ser recebidos por um assistente virtual que vai orientar como registrar a denúncia. Essa denúncia não fica disponível para nenhum outro usuário”, explicou o representante da SDS.

A ferramenta aceita formulários eletrônicos, mensagens de voz, fotos e vídeos, que são analisados por inteligência artificial e posteriormente validados pela equipe técnica da ouvidoria.

Com base nesses elementos, as denúncias podem ser encaminhadas às operativas de segurança: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Científica.

Segundo a SDS, o canal já resultou em prisões por tráfico de drogas e abuso sexual, e funciona como retaguarda. No entanto, crimes em andamento devem ser comunicados diretamente ao 190.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC