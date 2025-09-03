Pernambuco convoca segunda turma para o Curso de Formação de Bombeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os novos alunos passarão por um treinamento de sete meses, que inclui aulas teóricas e práticas. Após a formação, eles integrarão o efetivo

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco convocou, nesta quarta-feira (3), 333 candidatos aprovados para a segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Os futuros bombeiros devem iniciar o treinamento ainda em setembro, como parte do programa Juntos pela Segurança.

A lista com a data, horário e instruções para a apresentação foi divulgada no site da organizadora do concurso, o Instituto AOCP. O comunicado detalha a documentação necessária e as orientações sobre vestimenta para o primeiro dia de treinamento.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância da convocação para o reforço da segurança pública. "Com o Juntos pela Segurança estamos revolucionando a segurança pública de Pernambuco, e a convocação de mais uma turma para o curso de formação do Corpo de Bombeiros é prova disso", afirmou. "Logo, após esse importante período de estudos, esses 333 homens e mulheres estarão nas ruas servindo a todo o Estado com compromisso, entrega e seriedade."

PERÍODO DE TREINAMENTO

Os novos alunos passarão por um treinamento de sete meses, que inclui aulas teóricas e práticas. Após a formação, eles serão distribuídos para reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros em todo o estado.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também comentou a convocação. "A chegada desses novos bombeiros vai ampliar nossa capacidade de resposta a ocorrências e emergências em todo o Estado, garantindo mais efetivo e mais presença do Corpo de Bombeiros nas ruas", disse. Ele ainda mencionou a meta do governo de adicionar mais de 7 mil novos policiais até 2026, fortalecendo todas as forças de segurança do estado.

A primeira turma do CFHPBM formou 280 novos bombeiros em julho, que já estão atuando em diversas unidades na Região Metropolitana do Recife.