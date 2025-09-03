fechar
Pernambuco convoca segunda turma para o Curso de Formação de Bombeiros

Os novos alunos passarão por um treinamento de sete meses, que inclui aulas teóricas e práticas. Após a formação, eles integrarão o efetivo

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 21:03
Ao todo, 333 candidatos aprovados devem se apresentar para o início do treinamento - SDS /DIVULGAÇÃO

O Governo de Pernambuco convocou, nesta quarta-feira (3), 333 candidatos aprovados para a segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Os futuros bombeiros devem iniciar o treinamento ainda em setembro, como parte do programa Juntos pela Segurança.

A lista com a data, horário e instruções para a apresentação foi divulgada no site da organizadora do concurso, o Instituto AOCP. O comunicado detalha a documentação necessária e as orientações sobre vestimenta para o primeiro dia de treinamento.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância da convocação para o reforço da segurança pública. "Com o Juntos pela Segurança estamos revolucionando a segurança pública de Pernambuco, e a convocação de mais uma turma para o curso de formação do Corpo de Bombeiros é prova disso", afirmou. "Logo, após esse importante período de estudos, esses 333 homens e mulheres estarão nas ruas servindo a todo o Estado com compromisso, entrega e seriedade."

PERÍODO DE TREINAMENTO

Os novos alunos passarão por um treinamento de sete meses, que inclui aulas teóricas e práticas. Após a formação, eles serão distribuídos para reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros em todo o estado.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também comentou a convocação. "A chegada desses novos bombeiros vai ampliar nossa capacidade de resposta a ocorrências e emergências em todo o Estado, garantindo mais efetivo e mais presença do Corpo de Bombeiros nas ruas", disse. Ele ainda mencionou a meta do governo de adicionar mais de 7 mil novos policiais até 2026, fortalecendo todas as forças de segurança do estado.

A primeira turma do CFHPBM formou 280 novos bombeiros em julho, que já estão atuando em diversas unidades na Região Metropolitana do Recife.

 
 

