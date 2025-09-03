Loja em Recife implementa detector de metais para aumentar segurança após assaltos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O reforço na segurança ocorre após uma tentativa de assalto em que criminosos levaram mais de R$ 70 mil em peças masculinas e acessórios

Diante de roubos constantes, uma loja em Recife investiu em medidas de segurança rigorosas, incluindo a instalação de uma porta com detector de metais, similar aos utilizados em bancos.

A medida impede a entrada de clientes portando objetos metálicos até que sejam removidos.

Porta detectora de metal



O proprietário, Jerameel Flavio, afirma que o investimento de R$ 35 mil trouxe maior proteção para o estabelecimento e para os clientes.

“Foi preciso me desfazer de alguns objetos para comprar essa porta, mas valeu a pena”, disse.

O reforço na segurança ocorre após uma tentativa de assalto em que criminosos, se passando por estudantes, levaram mais de R$ 70 mil em peças masculinas e acessórios, transportando a mercadoria em sacos de ração.

Mais investimentos

Além da porta com detector de metais, a loja também conta com armários para armazenamento de objetos grandes, como guarda-chuvas.

Clientes e moradores locais aprovam as medidas, considerando-as eficazes para garantir a segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.