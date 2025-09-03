Cobertura metálica de galeria desaba na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parte da estrutura caiu sobre a fiação elétrica, motivando o desligamento dos contadores de energia na região

Uma cobertura metálica de uma galeria desabou na rua São Sebastião, no bairro de Água Fria, Recife, na madrugada desta quinta-feira (3), deixando a via parcialmente interditada e espalhando ferragens, pedaços de madeira, concreto e fios partidos.

Parte da estrutura caiu sobre a fiação elétrica, motivando o desligamento dos contadores de energia na região. Com isso, nove das dez lojas da galeria não abriram nesta manhã.

A área foi isolada com cones por moradores para evitar acidentes, já que há risco de choque elétrico.

Relato das testemunhas

Testemunhas relatam que ventos fortes durante a noite podem ter contribuído para o desabamento.

“Quando eu passava, dizia que isso ia cair, estava mal colocado. Aí o vento ajudou, né?”, disse o morador Alexandre.

Entre os comerciantes afetados, Davidson comentou sobre o prejuízo: “O dia perdi, talvez a semana. Tive que fechar a loja novamente e retirar mercadoria para não perder nada.”

No bairro de Santo Amaro, ventos fortes também causaram danos, derrubando a cobertura da central do CadÚnico, sem registro de feridos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.