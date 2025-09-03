fechar
Vídeos | Notícia

Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de extorsão a empresas de internet no Recife

Operação policial em Pernambuco visa desmantelar organização criminosa acusada de extorquir empresas de internet

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 17:24 | Atualizado em 03/09/2025 às 17:46
Operação Free Provider: Polícia Civil desarticula Organização Criminosa em Pernambuco - Detalhes ao Vivo
Operação Free Provider: Polícia Civil desarticula Organização Criminosa em Pernambuco - Detalhes ao Vivo - TV Jornal

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de extorquir empresas que prestam serviços de internet em comunidades da Zona Sul do Recife.

A ação foi coordenada pelo delegado Alaumo Lima e contou com a participação de dezenas de agentes, viaturas e apoio de helicóptero.

Como o grupo agia

De acordo com as investigações, o grupo exigia o pagamento de taxas por cada cliente das empresas de internet.

Caso a cobrança não fosse atendida, os criminosos danificavam equipamentos, afetando diretamente o funcionamento dos serviços.

A operação teve início por volta das 5h da manhã. Até o momento, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão.

Também houve bloqueio de ativos financeiros ligados à organização criminosa.

Leia Também

Apreensões

Durante a ação, foram apreendidos:

  • Armas;
  • Munições;
  • Veículos;
  • Computadores.

Cinco pessoas foram presas até o fechamento desta reportagem. A polícia segue em busca de outros suspeitos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Operação policial em Gaibu: prisões, tiroteio e apreensão de drogas e armas
Operação Policial

Operação policial em Gaibu: prisões, tiroteio e apreensão de drogas e armas

Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados
OPERAÇÃO POLICIAL

Operação Nordeste Integrado: Polícia cumpre mais de 500 mandados judiciais em Pernambuco e mais 7 estados

Compartilhe

Tags