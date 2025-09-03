Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de extorsão a empresas de internet no Recife
A Polícia Civil de Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de extorquir empresas que prestam serviços de internet em comunidades da Zona Sul do Recife.
A ação foi coordenada pelo delegado Alaumo Lima e contou com a participação de dezenas de agentes, viaturas e apoio de helicóptero.
Como o grupo agia
De acordo com as investigações, o grupo exigia o pagamento de taxas por cada cliente das empresas de internet.
Caso a cobrança não fosse atendida, os criminosos danificavam equipamentos, afetando diretamente o funcionamento dos serviços.
A operação teve início por volta das 5h da manhã. Até o momento, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão.
Também houve bloqueio de ativos financeiros ligados à organização criminosa.
Apreensões
Durante a ação, foram apreendidos:
- Armas;
- Munições;
- Veículos;
- Computadores.
Cinco pessoas foram presas até o fechamento desta reportagem. A polícia segue em busca de outros suspeitos.
