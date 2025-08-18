Operação policial em Gaibu: prisões, tiroteio e apreensão de drogas e armas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia prende cinco suspeitos em operação contra tráfico no Cabo de Santo Agostinho. Dois suspeitos são baleados e encaminhados ao hospital

Numa operação policial ocorrida na comunidade do Pantanal, em Gaibu, cinco suspeitos foram presos após denúncias de tráfico de drogas serem feitas ao 18º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a operação, houve troca de tiros e dois suspeitos foram baleados e encaminhados ao Hospital Dom Hélder Câmara.

O ocorrido

Segundo o comandante da primeira companhia do 18º Batalhão, havia cerca de 10 indivíduos no local no momento da operação.

Cinco deles estavam armados e, após confronto com a polícia, dois foram baleados. Um dos baleados é Levi, apontado como o gerente do tráfico de drogas na comunidade de Salinas.

Um mandato de prisão já aberto por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro foi cumprido contra ele.

Alegações e negações

Em depoimento, os acusados afirmaram que foram detidos em um posto de gasolina e que não estavam com nenhuma droga.

No entanto, a polícia refuta essas alegações, afirmando que quatro suspeitos fugiram em um carro e foram posteriormente alcançados e presos.

Os materiais ilícitos foram encontrados tanto na mata próximo ao local do confronto, quanto no carro utilizado pelos suspeitos.

Também foram apreendidos na operação duas metralhadoras de 9mm, dois revólveres calibre .32, munições, balanças de precisão e quantidades de maconha, crack e cocaína.

Sobre a operação

O comandante da primeira companhia do 18º Batalhão enfatizou a importância da operação para o combate à criminalidade na região, classificando a ação como um "abalo enorme dentro da organização criminosa".

De acordo com ele, as apreensões comprometem significativamente o tráfico e a comercialização de drogas na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais