Prisão de homem de 25 anos marca mais um capítulo da disputa pelo tráfico entre comunidades em Olinda

A apreensão de armas e drogas durante a prisão de envolvido em série de assassinatos evidencia o aumento da violência entre facções rivais

Um homem de 25 anos foi detido dentro da comunidade V8, em Olinda, durante operação do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR).

Ele estava armado e, segundo a polícia, se preparava para vingar a morte do irmão, assassinato que intensificou a disputa pelo controle do tráfico de drogas entre as comunidades V8, V9 e Ilha do Maruim.

Assassinato e retaliações

A morte do irmão do suspeito, que segundo relatos não tinha envolvimento com o tráfico e trabalhava fora da comunidade, é vista como retaliação à ação violenta de integrantes da gangue da comunidade V8.

Eles teriam invadido a Ilha do Maruim, metralhado a casa de outro irmão do suspeito e ateado fogo em sua moto. A vítima conseguiu escapar e pediu ajuda ao irmão, que foi detido na operação policial.

Segundo as investigações, o homem detido teria entrado na comunidade V8 e causado a morte de três pessoas, o que resultou no assassinato de seu outro irmão em casa — totalizando quatro mortes na mesma madrugada.

Material apreendido e prisão

Na ação, a polícia apreendeu dois revólveres calibre .38, uma pistola 9mm com carregador alongado, um carregador de metralhadora, 16 munições para revólver calibre .38 — sendo uma deflagrada — 21 munições calibre 9mm, uma munição de espingarda e 395 pedras de crack.

O detido havia deixado a prisão há apenas onze dias e seria responsável por parte do material apreendido.

Autoridades destacam que o tráfico na comunidade V8 está ligado a antigos líderes, como os irmãos Buiu e Pinino, ambos presos.

Após a detenção deles, um antigo gerente conhecido como Balaquinha assumiu o controle, mas deixou de prestar contas aos líderes anteriores, provocando divisão na quadrilha. Balaquinha está foragido e, segundo a polícia, pode estar escondido em favelas do Rio de Janeiro.

Impacto na população local

A guerra pelo tráfico não atinge apenas os envolvidos nas disputas. Pessoas consideradas inocentes também foram vítimas, como o gerente de um posto de combustíveis localizado na entrada da comunidade V8, assassinado durante o Carnaval de Olinda.

A motivação, segundo a polícia, foi a suspeita infundada de que ele repassava informações às autoridades.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

