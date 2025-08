Polícia de Pernambuco investiga lavagem de dinheiro do tráfico em operação que bloqueia contas com R$ 12 milhões bloqueados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quinta-feira (31), a Operação Âncora, com foco na investigação de uma possível rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.

A operação teve início a partir do caso de um homem preso anteriormente com mais de 50 quilos de maconha, em janeiro do ano passado, no bairro de Arthur Lundgren, em Paulista, no Grande Recife.

Mesmo após ter sido solto para responder em liberdade, o suspeito foi novamente flagrado com entorpecentes em nova ação policial.

De um caso isolado a uma rede com 40 investigados

A prisão do homem serviu como ponto de partida para um inquérito mais amplo. As autoridades passaram a investigar o destino dos recursos financeiros oriundos do tráfico, o que levou à identificação de aproximadamente 40 pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com as movimentações suspeitas. Os investigados estão distribuídos em diferentes contextos e localidades.

Durante esta fase da operação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em cidades como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Caruaru.

Em Olinda, um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo. Todo o material apreendido foi encaminhado para análise, com objetivo de contribuir com o aprofundamento das investigações.

As diligências também alcançaram os estados de São Paulo e Acre. De acordo com o delegado responsável, as transferências bancárias decorrentes da atividade criminosa tinham como destinatários pessoas residentes nesses estados, o que indica uma possível ramificação interestadual do esquema.

Contas com movimentação milionária foram bloqueadas

No decorrer da investigação, contas bancárias vinculadas aos suspeitos tiveram cerca de R$ 12 milhões bloqueados por decisão judicial. O montante chamou a atenção dos investigadores.

"A gente se surpreendeu pelo volume de dinheiro movimentado, não só em Paulista, mas como na região metropolitana de Recife e em outras cidades do Brasil. E a gente acredita que com essa papelada a gente consiga mais provas para aprofundar a investigação", afirmou o delegado responsável pela operação.

Entre os materiais apreendidos, foram localizados documentos contábeis que indicam o esquema de lavagem de dinheiro. Os registros devem subsidiar novas fases da apuração e podem servir como base para futuras denúncias.

A Operação Âncora segue em curso, com o objetivo de desarticular toda a estrutura de lavagem financeira associada ao tráfico de drogas em Pernambuco e em outras unidades da federação. As provas obtidas até o momento serão analisadas para traçar os vínculos entre os investigados e a possível configuração de organização criminosa.

