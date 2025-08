Mulher registra importunação sexual de trabalhador de obra em frente ao seu apartamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Com informações da repórter Dyandhra Monteiro

Uma moradora do bairro de Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, registrou em vídeo um caso de importunação sexual cometido por um funcionário de uma obra localizada em frente ao prédio onde vive.

De acordo com a vítima, o homem se masturbava mirando sua área de serviço, aparentemente ciente de que estava sendo observado.

A situação ocorreu enquanto a mulher realizava tarefas domésticas. Ao notar a movimentação do suspeito, ela começou a filmar o episódio com o celular. O vídeo mostra o homem agindo de forma deliberada.

“Eu estava na área de serviço do meu apartamento, cuidando das minhas roupas, quando me deparei com o elemento ali de frente para mim”, relatou a vítima, que preferiu não se identificar. Segundo ela, o homem apenas se escondia atrás de uma parede ao notar o celular apontado, reaparecendo em seguida, quando o aparelho era abaixado. A importunação durou cerca de 30 minutos.

O conteúdo gravado foi apresentado à polícia como prova. A vítima decidiu formalizar a denúncia ao concluir que a exposição não era casual, mas intencional e dirigida especificamente a ela.

Construtora foi procurada, mas não identificou funcionário

Após o registro do boletim de ocorrência, a vítima também procurou a construtora responsável pela obra para relatar o caso e pedir providências.

Em resposta, a empresa alegou não ter conseguido identificar o trabalhador presente nas imagens. Sem identificação formal, o homem continuou atuando no local, o que gerou insegurança à vítima e preocupação entre os moradores da área.

A denúncia foi formalizada como crime de importunação sexual. Segundo a advogada da vítima, Ana Carla de Azevedo, além da responsabilização individual, a atuação da empresa também está sob análise, já que os fatos ocorreram durante o horário de trabalho e dentro de um canteiro de obras sob responsabilidade da construtora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

