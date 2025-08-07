Influenciador Maumau é preso em operação contra Jogo do Tigrinho
Operação Desfortuna investiga 15 influenciadores que divulgavam jogos de azar em suas redes. Eles faziam promessas enganosas para atrair seguidores
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (7), a ‘Operação Desfortuna’, com o objetivo de desarticular um esquema de promoção de jogos de azar online com indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação foi realizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os alvos são 15 influenciadores, que, segundo a polícia, faziam divulgações em suas redes sociais com promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para as plataformas de apostas, que são proibidas no país.
Na manhã de hoje, um dos influenciadores investigados, Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau ZK, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo, em São Paulo.
Outro influenciador investigado, Buarque, falou sobre o ocorrido via stories do Instagram. Ele contou que policiais estiveram na casa dele pela manhã e agradeceu pela abordagem educada dos efetivos.
Movimentações suspeitas
No decorrer da operação, a polícia informou que foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos alvos. Eles ostentavam em suas redes sociais um estilo de vida de luxo.
Segundo relatórios do COAF, foram feitas movimentações bancárias suspeitas que somadas ultrapassam R$ 4 bilhões.
Além da divulgação de jogos ilegais, os investigados são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa, lavagem de dinheiro. No curso da investigação, foram identificadas conexões entre alguns envolvidos e indivíduos com antecedentes ligados ao crime organizado.
