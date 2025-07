Votação da legalização dos cassinos e jogos de azar é adiada no Senado; saiba o motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A aguardada votação do projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos e o jogo do bicho, foi adiada no Senado Federal. A análise da proposta, que estava marcada para a tarde desta terça-feira (8), foi retirada de pauta pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Em seu comunicado ao plenário, Alcolumbre justificou o adiamento citando o baixo quórum de senadores em Brasília e o pedido de parlamentares que estão em missão oficial fora do país e gostariam de participar da votação. Ele também classificou o tema como "muito polêmico" e que "divide o Senado".

No entanto, nos bastidores, a leitura é outra. O relator do projeto, senador Irajá (PSD-TO), admitiu que a decisão foi uma "pausa estratégica".

A manobra tem como objetivo dar mais tempo para a articulação política e "angariar apoio suficiente" para garantir a aprovação do texto em plenário, indicando que o governo e os apoiadores da medida ainda não têm os votos necessários.

O projeto enfrenta forte resistência, principalmente da bancada evangélica e de outros parlamentares conservadores. "Cassinos não geram riqueza ou empresas. Cassinos geram lavagem de dinheiro", declarou o senador Carlos Viana (Podemos-MG), líder de seu partido.

A proposta está travada no Senado desde junho do ano passado, quando foi aprovada por uma margem apertada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ainda não há uma nova data definida para a votação em plenário.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />