Criminoso especializado em roubo de alianças causa insegurança na Zona Norte do Recife
Criminoso em moto assusta moradores ao roubar alianças em região da Torre. Mulheres são alvo principal e o medo se instaurou na comunidade
Por
TV Jornal
Publicado em 03/09/2025 às 17:14
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Moradores da região da Torre, na Zona Norte do Recife, relatam crescente sensação de insegurança devido à atuação de um criminoso especializado em roubo de alianças.
Conhecido por circular em uma motocicleta, o suspeito aborda vítimas principalmente na Rua Benjamin Costant, mas também já agiu em outras vias, como a Rua Pio IX.
Declaração das testemunhas
Testemunhas afirmam que os crimes são frequentes e preocupam a comunidade local.
“Quando estou indo para a academia, eu não uso mais joias”, relatou um morador.
Outro acrescentou: “É revoltante, porque pagamos impostos e não temos a segurança que gostaríamos.”
Entre os incidentes recentes, destaca-se o caso de Dona Marta, abordada a caminho de uma sessão de fisioterapia. O suspeito ameaçou atirar caso ela não entregasse a aliança.
Em outro episódio, um veículo estacionado foi alvo de tentativa de furto, frustrada pela intervenção de moradores, já que o policiamento não estava presente no momento.
Diante da recorrência dos crimes, a comunidade cobra maior presença policial e medidas de prevenção para reduzir a insegurança no bairro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.