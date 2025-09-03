fechar
Criminoso especializado em roubo de alianças causa insegurança na Zona Norte do Recife

Criminoso em moto assusta moradores ao roubar alianças em região da Torre. Mulheres são alvo principal e o medo se instaurou na comunidade

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 17:14
Moradores da região da Torre, na Zona Norte do Recife, relatam crescente sensação de insegurança devido à atuação de um criminoso especializado em roubo de alianças.

Conhecido por circular em uma motocicleta, o suspeito aborda vítimas principalmente na Rua Benjamin Costant, mas também já agiu em outras vias, como a Rua Pio IX.

Declaração das testemunhas

Testemunhas afirmam que os crimes são frequentes e preocupam a comunidade local.

“Quando estou indo para a academia, eu não uso mais joias”, relatou um morador.

Outro acrescentou: “É revoltante, porque pagamos impostos e não temos a segurança que gostaríamos.”

Entre os incidentes recentes, destaca-se o caso de Dona Marta, abordada a caminho de uma sessão de fisioterapia. O suspeito ameaçou atirar caso ela não entregasse a aliança.

Em outro episódio, um veículo estacionado foi alvo de tentativa de furto, frustrada pela intervenção de moradores, já que o policiamento não estava presente no momento.

Diante da recorrência dos crimes, a comunidade cobra maior presença policial e medidas de prevenção para reduzir a insegurança no bairro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

