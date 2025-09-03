fechar
Vídeos | Notícia

Polícia investiga morte de criança encontrada morta em casa

Família é investigada por omissão de socorro e negligência após morte de menino de 2 anos em Olinda. Polícia e Conselho Tutelar apuram o ocorrido

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 12:43
Conselheira Cláudia Roberta em entrevista para a TV Jornal
Conselheira Cláudia Roberta em entrevista para a TV Jornal - TV Jornal

Foi confirmada a morte de um menino de dois anos na noite de segunda-feira (01), após a polícia ser chamada duas vezes no mesmo dia pelos vizinhos que relataram suspeitas sobre a morte de uma criança dentro da residência.

A família é constituída por um pai, uma mãe adolescente e uma filha de apenas nove meses de idade, além do menino que veio a óbito. 

A primeira chamada à polícia havia ocorrido mais cedo no dia, quando os vizinhos ligaram para o 190, informando que havia um menino morto dentro da residência.

No entanto, quando a equipe da PM chegou, a casa estava fechada, e nada pôde ser identificado pelas brechas e janelas. Até parecia que não havia ninguém lá.

Mas à noite, após a segunda chamada, quando a polícia finalmente entrou na casa e encontrou os pais, com o menino, que estava morto no sofá.

Investigação

Imediatamente, o Conselho Tutelar de Olinda foi acionado devido ao incidente ocorrido numa comunidade localizada na fronteira entre Olinda e Paulista, em Rio Doce.

A conselheira Cláudia Roberta chegou ao local para investigar a situação, já que o Conselho Tutelar já acompanhava a família há algum tempo.

Cláudia conta que ao entrar na casa, a criança já estava morta, com o corpo inchado, com manchas vermelhas e secreção saindo do nariz e da boca.

Quando ela perguntou aos pais por que não tinham procurado ajuda médica para o menino, não recebeu nenhuma resposta.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Possíveis crimes 

O caso foi entregue ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar a possibilidade de o menino ter sido assassinado.

Embora não fossem encontrados sinais evidentes de violência física no menino, os pais podem ser acusados de outros crimes, como negligência e omissão de socorro.

Negligência porque a casa estava em um estado de desordem e sujeira visível, indicando falta de cuidado com as crianças. E omissão de socorro porque os pais não procuraram ajuda médica para o menino durante a convulsão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Criança é encontrada morta em casa. Polícia investiga o caso
Negligência

Criança é encontrada morta em casa. Polícia investiga o caso

Menino é eletrocutado após subir em poste para buscar pipa no bairro da Várzea
Choque elétrico

Menino é eletrocutado após subir em poste para buscar pipa no bairro da Várzea

Compartilhe

Tags