Criança é encontrada morta em casa. Polícia investiga o caso

Mesmo sem indícios de violência, o Conselho verificou os crimes de omissão de socorro e negligência. A família já passava por problemas

Por Anaís Coelho Publicado em 02/09/2025 às 17:56
Fachada do Instituto Médico Legal (IML)

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (01) para a morte de uma criança de dois anos, na comunidade Asa Branca, que fica no limite entre Olinda e Paulista.

Um vizinho denunciou o óbito, mas ao chegar no local, a casa estava fechada e sem ninguém, e nenhum sinal do corpo.

Até que durante a noite, no mesmo dia, a PM recebeu outro chamado de onde estavam os pais da criança. Quando a equipe chegou no local, o menino estava morto no sofá. Os pais relataram que ele convulsionou.

Mesmo sem indícios de violência, o Conselho verificou os crimes de omissão de socorro e negligência.

Problemas na família

Segundo testemunhas, a família da criança vive em uma situação de pobreza e vulnerabilidade. A mãe teve o bebê durante a adolescência e já precisou receber apoio e benefícios sociais. Ela também tem uma filha de 9 meses que foi levada para um abrigo.

