Dupla é presa por envolvimento em mais de 40 assaltos em farmácias do Recife

Dois irmãos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de farmácias; um estabelecimento foi alvo três vezes em Porto de Galinhas

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (1º), acusados de realizar diversos assaltos a farmácias na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com as informações, a dupla roubou mais de 40 farmácias em dois meses, nos municípios de:

Jaboatão dos Guararapes

Ipojuca

Cabo de Santo Agostinho

Recife

Olinda

Paulista

Em Porto de Galinhas, no Litoral Sul do estado, a dupla assaltou uma mesma farmácia pelo menos três vezes.

Os suspeitos, dois irmãos de 29 e 23 anos, foram presos em Jaboatão dos Guararapes. O mais novo já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Segundo os próprios suspeitos, eles eram contratados por um segurança de uma rede de farmácias para praticar os crimes.

"Eles tinham informações privilegiadas, que, de acordo com eles, eram repassadas por uma pessoa que seria um segurança, ou ex-segurança, de uma empresa que presta serviço à Drogasil. Essa pessoa passava informações sobre a presença ou não de seguranças no local, se a farmácia era mais vulnerável por ter apenas mulheres no turno, e qual o dia em que havia mais dinheiro no caixa", afirmou o delegado Ney Luiz Rodrigues.

A polícia tem conhecimento de que os suspeitos integram uma gangue com pelo menos cinco criminosos, sendo que um dos três que estão foragidos já possui mandado de prisão expedido por outros crimes.

O delegado afirma que o foco do grupo são as farmácias. "Acreditamos que esse funcionário, esse segurança que presta serviço, seria uma espécie de 'mentor espiritual'. Era ele quem fazia todo o levantamento, conhecia bem as farmácias e repassava as informações para os demais".

As investigações continuam para que todos os envolvidos sejam presos.

