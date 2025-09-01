Ministro das Comunicações amplia programa de inclusão digital no Recife
Entrega de computadores recondicionados e treinamentos gratuitos pretende dobrar atendimentos em comunidades; confira mais informações
O Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, participou nesta segunda-feira (1º) da solenidade de ampliação do projeto de inclusão digital no Recife.
O programa do Governo Federal permite que computadores e treinamentos sejam disponibilizados para pessoas sem acesso à informática, incluindo pessoas idosas.
"Antes, eu dependia do meu filho. Sempre pedia orientação a ele e às minhas netas", contou Dona Maria Rita, de 67 anos, que participou dos treinamentos sobre o mundo digital.
Foram entregues 500 computadores recondicionados, que serão distribuídos em escolas e laboratórios de informática no Recife e na Região Metropolitana.
"Esse é um programa coordenado pelo Ministério das Comunicações, o Computadores para Inclusão, que doará cerca de 500 computadores para iniciar essa parceria. Também firmamos um acordo de cooperação técnica, que, além da entrega dos equipamentos, envolve capacitação e treinamento, com foco em jovens e idosos, para fortalecer a qualificação e incluir mais pessoas no mercado de trabalho", explicou o ministro.
Uma das instituições beneficiadas foi o Centro Educacional CSI, que presta assistência à população do Ibura. Com os novos equipamentos, o espaço deverá dobrar sua capacidade de atendimento.
"Hoje, no setor de informática, atendemos 155 pessoas por ano. Agora, com o recebimento desses computadores, nossa meta é dobrar esse número", afirmou Sérgio Rafael, presidente da instituição.
"A gente sabe que muita gente ainda não tem acesso à tecnologia. Esses computadores são importantes para evitar golpes, ajudar nos estudos… Eles são de fundamental importância", completou.
O prefeito João Campos e o ministro assinaram o acordo de cooperação técnica para expandir a inclusão digital na capital pernambucana.
"Agora, assinamos um acordo com o ministério que prevê, entre outros pontos, a viabilização da doação de equipamentos. Estamos aqui no Compaz, que é um dos locais que receberá esses computadores. Além dos órgãos públicos, também contemplaremos movimentos e entidades sociais que precisam de apoio em suas sedes. Projetos sociais também serão beneficiados com as doações", declarou o prefeito.